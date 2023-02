The next GameStop PS5 restock in-store event is at the end of next week I can report thanks to exclusive sources at the US game retailer. It’ll be the weekend of April 1 and the restock time will be when your local GameStop store opens (usually from 8am to 11am local time).

The GameStop PS5 restock store locator is being worked on right now, but there will only be minor changes to the old list of 969 stores (below), detailing which locations will get the Sony console. I’m also expecting to confirm the PS5 bundle in the coming days as we get closer to the GameStop PlayStation 5 restock date and time.

Note: this won’t be the only restock in the coming week. There will be an Amazon PS5 restock on or before March 31, and a Target PS5 restock is likely soon. There are also Sony Direct PS5 restock invite emails you can get at random.

Get the GameStop PS5 restock notification

Follow me PS5 restock Twitter tracker Matt Swider – follow and turn on notifications

Sign up for The Shortcut email alerts

Quick info: the last GameStop PS5 restock

📆 The prior GameStop PS5 restock in-store event was Friday, March 11

🤯 There were 969 stores in 48 states – sorry Nebraska and Wyoming (also nothing in DC)

💿 What was in the GameStop PS5 bundle? What was the price? It was the PS5 Disc with games and accessories, including Gran Turismo 7 and Horizon Forbidden West Limited Edition plus an extra controller and DualSense charger You did also need PowerUp Pro Rewards membership for $14.95 a year.

⚠️ This PS5 bundle was limited to 4 and 8 PS5 consoles at most stores. One GameStop store location had just 2 PS5s.

⚠️ If weren’t in line ahead of the store opening, you probably didn’t get it

GameStop PS5 restock store locator from March

The 969 stores from the last GameStop PS5 restock are listed below. This list spans 48 states in the United States. This doesn’t indicate that all of the same GameStop stores will have the PS5 bundle in April, however, GameStop usually ships to the same stores (often its bigger or more trafficked retail locations) for every console restock.

🏈 8 Alabama GameStop PS5 restock store locations

Westside Pavilion

6275 University Dr Nw STE 28A

Huntsville, AL 35806

Open time: 10am

Florence Center

366 Cox Creek Pkwy UNIT D

Florence, AL 35630

Open time: 10am

English Village

2812 Spring Ave Sw

Decatur, AL 35603

Open time: 10am

Cherokee Crossing

1850 Cherokee Ave Sw STE A

Cullman, AL 35055

Open time: 10am

Trussville Shopping Center

5964 Chalkville Mountain Rd

Birmingham, AL 35235

Open time: 10am

Alabaster Shopping Center

300 Colonial Promenade Pkwy STE 3100

Alabaster, AL 35007

Open time: 10am

Midtown Village

1800 Mcfarland Blvd E Space #222

Tuscaloosa, AL 35404

Open time: 10am

Premiere Place Shopping Center

1961 Cobbs Ford Rd

Prattville, AL 36066

Open time: 10am

🧊 4 Alaska GameStop PS5 restock store locations

Tikahtnu Commons

1118 N Muldoon Rd STE 165

Anchorage, AK 99504

Open time: 8am

Dimond Center Mall

800 E Dimond Blvd STE 3-118

Anchorage, AK 99515

Open time: 10am

Cottonwood Creek

1873 E Parks Hwy

Wasilla, AK 99654

Open time: 10am

Fairbanks Center

419 Merhar Avenue Suite A

Fairbanks, AK 99701

Open time: 10am

🌵 29 Arizona GameStop PS5 restock store locations

Sierra Vista

480 N Hwy 90 Byp STE A3

Sierra Vista, AZ 85635

Open time: 10am

Midvale Park

1656 W Valencia Rd STE 100

Tucson, AZ 85746

Open time: 10am

Broadway Center

5620 E Broadway Blvd

Tucson, AZ 85711

Open time: 10am



Westpoint Crossing

1197 W Irvington Rd STE 101

Tucson, AZ 85714

Open time: 10am

Tucson Place

405 E Wetmore Rd Ste G113

Tucson, AZ 85705

Open time: 10am

Casa Grande Shopping Center

1747 E Florence Blvd STE 103

Casa Grande, AZ 85122

Open time: 10am

Mesa Grand

1639 S Stapley Dr STE 102

Mesa, AZ 85204

Open time: 10am

Chandler Fashion Square

3111 W Chandler Blvd STE 2328

Chandler, AZ 85226

Open time: 10am

Arizona Mills

5000 S Arizona Mills Cir STE 537

Tempe, AZ 85282

Open time: 10am

Legacy Village

2160 E Baseline Rd STE 122

Phoenix, AZ 85042

Open time: 10am

Desert Palms Power Center

3833 E Thomas Rd STE A-6

Phoenix, AZ 85018

Open time: 10am

Desert Ridge Marketplace

21001 N Tatum Blvd Ste 38-1322

Phoenix, AZ 85050

Open time: 10am

Bell Towne Center

475 E Bell Rd STE 160

Phoenix, AZ 85022

Open time: 10am

Christown Mall

1703 W Bethany Home Rd

Phoenix, AZ 85015

Open time: 10am

Maryvale Plaza

5215 W Indian School Rd Suite 102

Phoenix, AZ 85031

Open time: 10am

Tuscano Town Center

7625 W Lower Buckeye Rd STE 115

Phoenix, AZ 85043

Open time: 10am

Desert Sky Esplanade

7515 W Encanto Blvd STE 4

Phoenix, AZ 85035

Open time: 11am

Desert Sky Festival

7333 W Thomas Rd STE 2

Phoenix, AZ 85033

Open time: 10am

Happy Valley Towne Center

2501 W Happy Valley Rd STE 32-1080

Phoenix, AZ 85085

Open time: 10am

Northern Crossing

5707 W Northern Ave STE 105

Glendale, AZ 85301

Open time: 10am

Peoria Crossing

9284 W Northern Ave STE 102

Glendale, AZ 85305

Open time: 10am

Arrowhead Town Center

7700 W Arrowhead Towne Ctr STE 2046

Glendale, AZ 85308

Open time: 10am

Gateway Pavillion

10030 W Mcdowell Rd STE 130

Avondale, AZ 85392

Open time: 10am

Palmilla Center!

13070 W Rancho Santa Fe Blvd STE C5

Avondale, AZ 85392

Open time: 10am

Estrella Marketplace

1120 N Estrella Pkwy STE C101

Goodyear, AZ 85338

Open time: 10am

Sundance Town Center

946 S Watson Rd STE 102

Buckeye, AZ 85326

Open time: 10am

The Yuma Palms

1418 S Yuma Palms Pwky STE H-08

Yuma, AZ 85365

Open time: 10am

Woodlands Village

2700 S Woodlands Village Suite 260

Flagstaff, AZ 86001

Open time: 10am

Flagstaff Mall

4650 N Us Highway 89 STE C12

Flagstaff, AZ 86004

Open time: 11am

🐗 1 Arkansas GameStop PS5 restock store location

Turner Place

1810 E Highland Dr Ste G

Jonesboro, AR 72401

Open time: 10am

🏖️ 175 California GameStop PS5 restock stores

Bayshore Mall

3300 Broadway STE 424

Eureka, CA 95501

Open time: 10am

Discovery Village

909 Dana Dr STE 2-E

Redding, CA 96003

Open time: 10am

Chico Mall

1950 E 20th St STE C-305

Chico, CA 95928

Open time: 10am

Las Plumas Plaza

1124 Oro Dam Blvd Suite I

Oroville, CA 95965

Open time: 10am

Yuba City Marketplace

1070 Harter Rd

Yuba City, CA 95993

Open time: 10am

Yuba Sutter Mall

Yuba-sutter Mall 1201-D Colusa Ave

Yuba City, CA 95991

Open time: 10am

Lincoln Crossing

129 Ferrari Ranch Rd STE 150

Lincoln, CA 95648

Open time: 10am

Roseville at Fairway Dr

10431 Fairway Dr STE 140

Roseville, CA 95678

Open time: 10am

The Galleria At Roseville

1151 Galleria Blvd STE. 210

Roseville, CA 95678

Open time: 10am

Sunrise Festival

7945 Greenback Ln

Citrus Heights, CA 95610

Open time: 10am

Natomas Marketplace

3711 Truxel Rd STE 3

Sacramento, CA 95834

Open time: 10am

Arden Fair Mall

1689 Arden Way STE 2080

Sacramento, CA 95815

Open time: 10am

Arden Square

3198 Arden Way

Sacramento, CA 95825

Open time: 10am

Rancho Cordova Town Center

10853 Olson Dr

Rancho Cordova, CA 95670

Open time: 10am

Florin Town Center

6029 Florin Rd STE G5

Sacramento, CA 95823

Open time: 8am

Meadowview and Freeport

1441 Meadowview Rd STE 104

Sacramento, CA 95832

Open time: 10am

Calvine Crossing

8250 Calvine Rd STE D

Sacramento, CA 95828

Open time: 10am

Laguna Crossroads

7717 Laguna Blvd

Elk Grove, CA 95758

Open time: 10am

Vacaville Commons

2040 Harbison Dr Ste A

Vacaville, CA 95687

Open time: 10am

Santa Rosa Plaza Mall

1029 Santa Rosa Plaza

Santa Rosa, CA 95401

Open time: 11am

Gateway Plaza Vallejo

173 Plaza Dr STE 1003

Vallejo, CA 94591

Open time: 10am

Hilltop Plaza

3800 Klose Way STE E

San Pablo, CA 94806

Open time: 10am

Sun Valley Mall

117 Sun Valley Mall Willow Pass Rd

Concord, CA 9452

Open time: 11am

Center at Slatten Ranch

5819 Lone Tree Way STE F

Antioch, CA 94531

Open time: 10am

Streets of Brentwood

2505 Sand Creek Rd STE 128

Brentwood, CA 94513

Open time: 10am

Park West Place

10742 Trinity Pkwy Ste A2

Stockton, CA 95219

Open time: 10am

Lower Sacramento Center

7910 Lower Sacramento Rd STE D

Stockton, CA 95210

Open time: 10am

College Square Shopping Center

915 W March Lane

Stockton, CA 95207

Open time: 10am

Webberstown Mall

4950 Pacific Ave

Stockton, CA 95207

Open time: 10am

Spreckles Park

1349 Historic Plaza Way

Manteca, CA 95336

Open time: 10am

Crossroads at Riverbank

2441 Claribel Rd STE H

Riverbank, CA 95367

Open time: 10am

Central Valley Plaza

2225 Plaza Pkwy STE K-2

Modesto, CA 95350

Open time: 10am

Tracy Pavillion

2531 Naglee Road

Tracy, CA 95304

Open time: 10am

Monte Vista Crossing

3060 Countryside Dr. Space D

Turlock, CA 95380

Open time: 10am

Stoneridge Mall

1384 Stoneridge Mall Rd

Pleasanton, CA 94588

Open time: 10am

Mission Street

2673 Mission St

San Francisco, CA 94110

Open time: 10am

Serra Center

4929 Junipero Serra Blvd

Colma, CA 94014

Open time: 10am

Fruitvale Station

3040 E 9th St STE C

Oakland, CA 94601

Open time: 10am

Tanforan

1150 El Camino Real STE 191

San Bruno, CA 94066

Open time: 11am

Hillsdale Mall

457 Hillsdale Mall SPC 2132

San Mateo, CA 94403

Open time: 10am

Woodside Central

2527 El Camino Real

Redwood City, CA 94061

Open time: 11am

14th Street San Leandro

1415 E. 14th Street STE A

San Leandro, CA 94577

Open time: 10am

Fashion Faire Place

15100 Hesperian Blvd STE 400B

San Leandro, CA 94578

Open time: 10am

Skywest Commons

1159 W A St

Hayward, CA 94541

Open time: 10am

Southland Mall

350 Southland Mall

Hayward, CA 94545

Open time: 11am

Great Mall Bay Area

447 Great Mall Dr STE 126

Milpitas, CA 95035

Open time: 10am

San Jose Marketplace

579 Coleman Avenue Suite 90

San Jose, CA 95110

Open time: 8am

Plaza San Jose

1110 S King Rd STE 30

San Jose, CA 95122

Open time: 10am

The Plant Shopping Center

1 Curtner Ave Ste 40

San Jose, CA 95125

Open time: 10am

Westgate Mall

1546 Saratoga Ave Ste P501A

San Jose, CA 95129

Open time: 10am

Oakridge Mall

925 Blossom Hill Rd STE 1013

San Jose, CA 95123

Open time: 11am

Main St Watsonville

1441 Main St STE 102

Watsonville, CA 95076

Open time: 8am

Harden Ranch Plaza

1656 N Main St

Salinas, CA 93906

Open time: 8am

Northridge Mall

638 Northridge Mall

Salinas, CA 93906

Open time: 11am

Edgewater on Monterey Bay

925 Playa Ave Suite D

Sand City, CA 93955

Open time: 10am

Crossroads at Santa Maria

2204 S Bradley Rd

Santa Maria, CA 93455

Open time: 10am

Central Ave Lompoc

625 W Central Ave Ste B

Lompoc, CA 93436

Open time: 10am

Olivewood Center

1340 W Olive Ave STE 101

Merced, CA 95348

Open time: 10am

Madera Commons

2180 W Cleveland Ave STE 108

Madera, CA 93637

Open time: 10am

Universal Park

7675 N Blackstone Ave STE 103

Fresno, CA 93720

Open time: 10am

Shaw Marketplace

3737 W Shaw Ave

Fresno, CA 93711

Open time: 10am

Fresno Fashion Fair Mall

703 E Shaw Ave SPC L04

Fresno, CA 93710

Open time: 10am

First and Shields

3235 N 1st St STE 103

Fresno, CA 93726

Open time: 10am

Eastgate Shopping Center

4846 E Kings Canyon Rd Ste 103

Fresno, CA 93727

Open time: 10am

Clovis Commons

785 W Herndon Ave STE 300

Clovis, CA 93612

Open time: 10am

Sierra Vista Mall

1050 Shaw Ave Ste 47

Clovis, CA 93612

Open time: 11am

El Monte Way Dinuba

450 W El Monte Way STE G

Dinuba, CA 93618

Open time: 10am

Orchard Walk East

3318 N Dinuba Blvd STE A

Visalia, CA 93291

Open time: 10am

South Mooney Blvd

2038 S Mooney Blvd STE M7

Visalia, CA 93277

Open time: 10am

Plaza Del Lago

1212 E Prosperity Ave Space A-5

Tulare, CA 93274

Open time: 10am

Power Center

186 North 12th Ave STE 109

Hanford, CA 93230

Open time: 8am

Porterville Marketplace

1276 W Henderson Ave

Porterville, CA 93257

Open time: 10am

Northwest Promenade

9160 Rosedale Hwy STE 700

Bakersfield, CA 93312

Open time: 8am

East Hills Plaza

2657 Fashion Pl

Bakersfield, CA 93306

Open time: 8am

Ming Plaza

3743 Ming Ave

Bakersfield, CA 93309

Open time: 10am

Valley Plaza Mall

2701 Ming Ave SPC 165

Bakersfield, CA 93304

Open time: 10am

Panama Ln Bakersfield

2200 Panama Ln Ste 102

Bakersfield, CA 93307

Open time: 10am

Centerpoint Mall

2655 Saviers Rd STE B

Oxnard, CA 93033

Open time: 10am

Camarillo Town Center

243 W Ventura Blvd STE D

Camarillo, CA 93010

Open time: 10am

River Oaks Shopping Plaza

24315 Magic Mountain Pkwy

Valencia, CA 91355

Open time: 10am

Valley Center Shopping Center

44412 Valley Central Way STE B

Lancaster, CA 93536

Open time: 10am

Antelope Valley Mall

1233 W Rancho Vista Blvd STE 239

Palmdale, CA 93551

Open time: 10am

The Marketplace Palmdale

39450 10th St W STE C

Palmdale, CA 93551

Open time: 10am

Palmdale Gateway

38045 47th St E STE A

Palmdale, CA 93552

Open time: 10am

Village Center

12602 Amargosa Rd STE B

Victorville, CA 92392

Open time: 8am

Victor Valley Mall

14400 Bear Valley Rd STE 225

Victorville, CA 92392

Open time: 10am

Jess Ranch Marketplace

19201 Bear Valley Rd STE H102

Apple Valley, CA 92308

Open time: 10am

Workman Street

801 South Workman Street

San Fernando, CA 91340

Open time: 10am

Northridge Fashion Center

9301 Tampa Ave 9301 Tampa Ave

Northridge, CA 91324

Open time: 12pm

Topanga Plaza Mall

6600 Topanga Canyon Blvd STE 2001

Canoga Park, CA 91303

Open time: 10am

Woodman and Van Nuy

9700 Woodman Ave STE 20A

Arleta, CA 91331

Open time: 10am

The Plant

7900 Van Nuys Blvd Suite B

Van Nuys, CA 91402

Open time: 8am

Patomac Plaza

6800 Balboa Blvd STE H

Van Nuys, CA 91406

Open time: 10am

Burbank Empire Center

1783 N Victory Pl

Burbank, CA 91502

Open time: 10am

Glendale Galleria Mall

3216 Glendale Galleria Space HU-3

Glendale, CA 91210

Open time: 11am

Hastings Village

3401 E Foothill Blvd

Pasadena, CA 91107

Open time: 10am

Santa Anita Mall

400 S Baldwin Ave STE 758-L

Arcadia, CA 91007

Open time: 10am

Covina Town Square

1404 N Azusa Ave STE D

Covina, CA 91722

Open time: 10am

Alhambra Courtyard

333 E Main St Ste A

Alhambra, CA 91801

Open time: 10am

El Monte Center

11912 Valley Blvd. Suite C

El Monte, CA 91732

Open time: 10am

West Covina Mall

112 Plaza Drive Space # 797

West Covina, CA 91790

Open time: 11am

West Covina Heights

2360 S Azusa Ave Suite E

West Covina, CA 91792

Open time: 10am

Brea Mall

1065 Brea Mall SPACE 2022-B

Brea, CA 92821

Open time: 10am

Sunset and Andrews Center

5533 W Sunset Blvd

Los Angeles, CA 90028

Open time: 10am

Wilshire and Vermont

3183 Wilshire Blvd

Los Angeles, CA 90010

Open time: 8am

Chesterfield Square

1810 W Slauson Ave

Los Angeles, CA 90047

Open time: 10am

Gage Village

1401 E Gage Ave STE B

Los Angeles, CA 90001

Open time: 10am

La Alameda Shopping Center

2104 E Florence Ave

Huntington Park, CA 90255

Open time: 10am

Atlantic and Florence

7200 Atlantic Ave STE A

Cudahy, CA 90201

Open time: 11am

Azalea Center

4757 Firestone Blvd Suite P6-A

South Gate, CA 90280

Open time: 10am

Norton Plaza

10930 Long Beach Blvd Units 1 2 and 3

Lynwood, CA 90262

Open time: 10am

Inglewood

3550 W Century Blvd STE 101

Inglewood, CA 90303

Open time: 10am

Marketplace at Hollywood Park

3351 W Century Blvd Ste 102

Inglewood, CA 90303

Open time: 10am

Venice and Overland

3855 Overland Avenue

Culver City, CA 90232

Open time: 10am

Fox Hills Mall

6000 Sepulveda Blvd STE 1521

Culver City, CA 90230

Open time: 10am

Hawthorne Gateway Center

5336 W Rosecrans Ave

Hawthorne, CA 90250

Open time: 10am

Plaza Del Amo

21149 Hawthorne Blvd

Torrance, CA 90503

Open time: 10am

Gateway Towne Center

200 Towne Center Dr STE 103

Compton, CA 90220

Open time: 10am

Carson Depot Shopping Center

214 E Sepulveda Blvd

Carson, CA 90745

Open time: 10am

Park Plaza

980 N Western Ave STE B2

San Pedro, CA 90732

Open time: 10am

City Place

250 E 5th St STE C125

Long Beach, CA 90802

Open time: 10am

Circle Center

1992 Ximeno Ave.

Long Beach, CA 90815

Open time: 10am

Lakewood Center Mall

19 Lakewood Center Mall

Lakewood, CA 90712

Open time: 10am

South Street Cerritos

11457 South Street Space A-1

Cerritos, CA 90703

Open time: 10am

Buena Park Shopping Center

7540 Orangethorpe Ave Ste C-1

Buena Park, CA 90621

Open time: 10am

Cypress Center

6863 Katella Ave STE 105

Cypress, CA 90630

Open time: 10am

Garden Grove

9877 Chapman Ave Ste B

Garden Grove, CA 92841

Open time: 10am

Anaheim Town Center

2004 E Lincoln Ave

Anaheim, CA 92806

Open time: 10am

The Block at Orange Mall

20 City Blvd W STE H810

Orange, CA 92868

Open time: 10am

Main Place Santa Ana

2800 N Main St STE 736

Santa Ana, CA 92705

Open time: 11am

Main and McFadden

1030 S Main St

Santa Ana, CA 92701

Open time: 10am

The Market Place

13210 Jamboree Rd

Irvine, CA 92602

Open time: 10am

The Crossroads

3972 Barranca Pkwy STE B

Irvine, CA 92606

Open time: 10am

Harbor and Wilson

2200 Harbor Blvd. Suite A-140

Costa Mesa, CA 92627

Open time: 10am

Aliso Viejo Plaza

27032 La Paz Rd

Aliso Viejo, CA 92656

Open time: 10am

Chino Spectrum Towne Center

3935 Grand Ave STE C-1

Chino, CA 91710

Open time: 10am

Mountain Square Center

378 S Mountain Ave

Upland, CA 91786

Open time: 10am

Terra Vista Town Center

10730 Foothill Blvd

Rancho Cucamonga, CA 91730

Open time: 10am

Victoria Gardens

12586 N Main St SPC 3917

Rancho Cucamonga, CA 91739

Open time: 10am

Eastvale Gateway

12303 Limonite Ave

Mira Loma, CA 91752

Open time: 10am

Ontario Mills

1 Mills Cir STE 324

Ontario, CA 91764

Open time: 10am

Vineyard Valley Center

16989 Valley Blvd STE A

Fontana, CA 92335

Open time: 10am

Rialto Plaza

120 W Base Line Rd STE D

Rialto, CA 92376

Open time: 10am

Campus Crossroads

5250 University Pkwy STE F

San Bernardino, CA 92407

Open time: 10am

Highland Avenue Plaza

4160 Highland Ave STE H

Highland, CA 92346

Open time: 10am

Citrus Plaza

27512 W Lugonia Ave STE B2-F

Redlands, CA 92374

Open time: 8am

Centerpointe Shopping Center

1100 S Mount Vernon Ave STE E

Colton, CA 92324

Open time: 10am

Canyon Springs Riverside

2851 Canyon Springs Pkwy Ste 1

Riverside, CA 92507

Open time: 10am

Moreno Valley Plaza

12761 Moreno Beach Dr STE 101

Moreno Valley, CA 92555

Open time: 10am

East 2nd St Beaumont

1668 E 2nd St Ste A

Beaumont, CA 92223

Open time: 10am

San Jacinto Center

1821 S San Jacinto Ave STE A

San Jacinto, CA 92583

Open time: 10am

Page Plaza

1119 S Sanderson Ave

Hemet, CA 92545

Open time: 10am

Countryside Marketplace

30098 Haun Rd STE 310

Menifee, CA 92584

Open time: 10am

Oak Grove Crossing

18285 Collier Ave. Suite 1-L

Lake Elsinore, CA 92530

Open time: 8am

Temecula Commons

40464 Winchester Rd

Temecula, CA 92591

Open time: 10am

Red Hawk Town Center

32195 Temecula Parkway Suite 103

Temecula, CA 92592

Open time: 10am

Camp Pendleton

Bldg 20845, Suite 111a Box 555020

Camp Pendleton, CA 92055

Open time: 10am

El Camino North

2535 Vista Way STE CV

Oceanside, CA 92054

Open time: 10am

Vista Town Center

510 Hacienda Dr Ste 101

Vista, CA 92081

Open time: 10am

Palm Desert Town Center

72840 Hwy 111 STE A-113

Palm Desert, CA 92260

Open time: 11am

Centre at La Quinta

79405 Hwy 111 Space S-3

La Quinta, CA 92253

Open time: 8am

Mira Mesa San Diego

8135 Mira Mesa Blvd Ste 3

San Diego, CA 92126

Open time: 10am

Balboa Mesa Shopping Center

5665 Balboa Ave Suite A

San Diego, CA 92111

Open time: 10am

Stonegate Plaza

3425 Murphy Canyon Rd STE A

San Diego, CA 92123

Open time: 10am

Mission Valley Center Mall

1640 Camino Del Rio N STE 317A

San Diego, CA 92108

Open time: 10am

Santee Trolley

9836 Mission Gorge Rd. Suite B

Santee, CA 92071

Open time: 10am

Parkway Plaza Mall

399 Parkway Plz SPC K01

El Cajon, CA 92020

Open time: 11am

Broadway El Cajon

318 Broadway

El Cajon, CA 92021

Open time: 10am

South Bay Plaza

1210 E Plaza Blvd STE 407

National City, CA 91950

Open time: 10am

Plaza Bonita Mall

3030 Plaza Bonita Rd STE 2024

National City, CA 91950

Open time: 10am

Eastlake Village Marketplace

970 Eastlake Pkwy STE 107

Chula Vista, CA 91914

Open time: 10am

Broadway Plaza Shopping Center

1170 Broadway STE 120

Chula Vista, CA 91911

Open time: 10am

Palm Plaza

3410 Palm Ave

San Diego, CA 92154

Open time: 10am

The Shops at Las Americas

4141 Camino De La Plz STE 460

San Ysidro, CA 92173

Open time: 10am

Crossroads Plaza

1113 Imperial Ave W STE 102

Calexico, CA 92231

Open time: 10am

🏔️ 13 Colorado GameStop PS5 restock store locations

Center Place of Greeley

4500 Centerplace Dr Unit 400

Greeley, CO 80634

Open time: 10am

Flatiron Crossing Mall

1 W Flatiron Crossing Dr STE 2176

Broomfield, CO 80021

Open time: 10am

Thorncreek Crossing

901 E 120th Ave STE B

Thornton, CO 80233

Open time: 10am

Colorado Mills

14500 W Colfax Ave STE 428

Lakewood, CO 80401

Open time: 10am

Colorado Blvd Denver

960 S Colorado Blvd

Denver, CO 80246

Open time: 10am

Gardens on Havana

10600 Garden Dr UNIT 101

Aurora, CO 80012

Open time: 10am

Aurora Town Center

14221 E Cedar Ave Unit B

Aurora, CO 80012

Open time: 10am

Falcon Landing

7481 N Academy Blvd

Colorado Springs, CO 80920

Open time: 10am

Town Center North

3732 Bloomington St.

Colorado Springs, CO 80922

Open time: 10am

Fort Carson

6110 Martinez Street Ft Carson Exchange

Colorado Springs, CO 80913

Open time: 9am

Pueblo Mall

3291 Dillon Dr STE E-4

Pueblo, CO 81008

Open time: 11am

Regency Square Center

1871 S Pueblo Blvd Ste 115

Pueblo, CO 81005

Open time: 10am

Rimrock Marketplace

2536 Rimrock Ave Ste 800

Grand Junction, CO 81505

Open time: 10am

📃 11 Connecticut GameStop PS5 stores

Buckland Hills Plaza

1500 Pleasant Valley Rd STE F

Manchester, CT 06042

Open time: 10am

Charter Oak Shopping Center

69 William Shorty Campbell St Ste G

Hartford, CT 06106

Open time: 10am

Town Line Plaza

80 Town Line Rd STE 3

Rocky Hill, CT 06067

Open time: 10am

Bristol Plaza

641 Farmington Ave

Bristol, CT 06010

Open time: 10am

Price Chopper Shopping Center

945 Wolcott St

Waterbury, CT 06705

Open time: 10am

Townline Square

533 S Broad St

Meriden, CT 06450

Open time: 10am

North Haven Pavilion

100 Universal Dr N

North Haven, CT 06473

Open time: 10am

Cross Road Center

167 Parkway N

Waterford, CT 06385

Open time: 10am

Connecticut Post Mall

1201 Boston Post Rd STE 2074

Milford, CT 06460

Open time: 10am

Trumbull Mall

5065 Main Street SPACE #122

Trumbull, CT 06611

Open time: 11am

Connecticut Ave Norwalk

360 Connecticut Ave

Norwalk, CT 06854

Open time: 8am

1️⃣ 2 Delaware GameStop PS5 restock store locations

Camden Town Center

374 Walmart Dr UNIT 8

Camden, DE 19934

Open time: 10am

Midway Galleria

18701 Coastal Hwy Unit 8

Rehoboth Beach, DE 19971

Open time: 10am

🍊 64 Florida GameStop PS5 restock store locations

Mobile Highway Pensacola

4610 Mobile Hwy

Pensacola, FL 32506

Open time: 10am

Cordova Mall

5100 N 9th Ave STE H807

Pensacola, FL 32504

Open time: 10am

Ferdon Blvd Crestview

3381 S Ferdon Blvd

Crestview, FL 32536

Open time: 10am

Governors Square West

1500 Apalachee Pkwy SP 2043-01

Tallahassee, FL 32301

Open time: 11am

Gleason Square

2367 Us Hwy 90 West Unit 129

Lake City, FL 32055

Open time: 10am

River City Marketplace

13249 City Square Drive Suite 105

Jacksonville, FL 32218

Open time: 10am

Normandy Blvd

7077 Normandy Blvd STE 3

Jacksonville, FL 32205

Open time: 10am

Kernan Village

11900 Atlantic Blvd

Jacksonville, FL 32225

Open time: 10am

Pablo Creek East Plaza

13740 Beach Blvd Suite 101

Jacksonville, FL 32224

Open time: 10am

St. Johns Town Center

4668 Town Crossing Dr Ste 131

Jacksonville, FL 32246

Open time: 11am

The Avenues

10300 Southside Blvd. SP 133

Jacksonville, FL 32256

Open time: 10am

Mandarin Corners

10991 San Jose Blvd.

Jacksonville, FL 32223

Open time: 10am

The Oaks Mall FL

W 6419 Newberry Rd

Gainesville, FL 32605

Open time: 11am

Butler Plaza

2803 Sw 42nd St STE 50

Gainesville, FL 32608

Open time: 10am

Paddock Mall

3100 Sw College Rd STE 226

Ocala, FL 34474

Open time: 10am

Boyd Marketcenter

2800 Sw 24th Ave STE 408

Ocala, FL 34471

Open time: 10am

Saxon Shopping Center

1169 Saxon Blvd

Orange City, FL 32763

Open time: 10am

Panda Center

17258 Us Highway 441 STE 102

Mount Dora, FL 32757

Open time: 10am

Orange Blossom Trail Apopka

1712 S Orange Blossom Trl

Apopka, FL 32703

Open time: 10am

West Town Corners

200 S State Rd 434 STE 1074

Altamonte Springs, FL 32714

Open time: 10am

Clermont Landing

2397 S Highway 27 STE 430

Clermont, FL 34711

Open time: 10am

Winter Garden Village

3119 Daniels Rd Spc #104

Winter Garden, FL 34787

Open time: 10am

The Mall at Millenia

4200 Conroy Rd STE M217

Orlando, FL 32839

Open time: 11am

Waterford Lakes Town Center

675 N Alafaya Trl STE P05

Orlando, FL 32828

Open time: 10am

Lake Fredrica Shopping Center

3916 S Semoran Blvd

Orlando, FL 32822

Open time: 10am

Goldenrod Marketplace

6017 S Goldenrod Rd STE D

Orlando, FL 32822

Open time: 8am

Orange Blossom Orlando

8001 S Orange Blossom Trl STE 128

Orlando, FL 32809

Open time: 10am

Hunters Creek

2101 Town Center Blvd

Orlando, FL 32837

Open time: 10am

St Cloud Commons

4554 13th St STE B

Saint Cloud, FL 34769

Open time: 8am

Palm Bay Rd West Melbourne

225 Palm Bay Rd Ne Ste 187

West Melbourne, FL 32904

Open time: 10am

Winter Haven Corners

725 3rd Street Sw

Winter Haven, FL 33880

Open time: 10am

Shoppes Of Lakeland

4153 Us Highway 98 N

Lakeland, FL 33809

Open time: 10am

Northwoods Centers

1253 Bruce B Downs Blvd

Wesley Chapel, FL 33544

Open time: 10am

Terrace Center

5004 E Fowler Ave STE D

Tampa, FL 33617

Open time: 10am

Lake Brandon Shoppes

11025 Causeway Blvd

Brandon, FL 33511

Open time: 8am

Brandon Shopping Center

671 Brandon Town Center Mall

Brandon, FL 33511

Open time: 10am

Parkside Mall

3720 Park Blvd

Pinellas Park, FL 33781

Open time: 10am

Largo Mall

10500 Ulmerton Road Unit 235

Largo, FL 33771

Open time: 10am

Countryside Mall

27001 Us Highway 19 N RM 2048

Clearwater, FL 33761

Open time: 10am

Mitchell Ranch

3030 Little Rd STE E4

New Port Richey, FL 34655

Open time: 10am

US Highway 19 N Port Richey

8605 Us Highway 19 N

Port Richey, FL 34668

Open time: 10am

Cortez and Mariner

13376 Cortez Blvd

Brooksville, FL 34613

Open time: 10am

Cortez Plaza

1127 Cortez Rd W

Bradenton, FL 34207

Open time: 10am

Cattleman Road Sarasota

91 N Cattlemen Rd

Sarasota, FL 34243

Open time: 10am

Coral Point Shopping Center

1631 Del Prado Blvd S STE 402

Cape Coral, FL 33990

Open time: 10am

Edison Mall Outside

4125 Cleveland Ave Ste 1495

Fort Myers, FL 33901

Open time: 10am

Cypress Woods

9390 Ben C Pratt Six Mile Cypress Pkwy Unit 4

Fort Myers, FL 33966

Open time: 10am



Treasure Coast Square Mall

3086 NW Federal HWY

Jensen Beach, FL 34957

Open time: 10am

Update: My followers reported to me that they don’t have any stock here, despite GameStop’s official list still suggesting they do.

Mall at Wellington Green

10300 Forest Hill Blvd STE 132

Wellington, FL 33414

Open time: 10am

Greenwood Shopping Center

1750 S Congress Ave

Palm Springs, FL 33461

Open time: 10am

Boynton Towncenter

870 North Congress Ave Suite 120

Boynton Beach, FL 33426

Open time: 10am

Sawgrass Mills Mall

12801 W Sunrise Blvd STE 641

Sunrise, FL 33323

Open time: 10am

Tower Shops

2220 S University Dr

Davie, FL 33324

Open time: 10am

Pembroke Lakes Square

11069 Pines Blvd

Pembroke Pines, FL 33026

Open time: 10am

Pembroke Lakes Mall

11401 Pines Blvd Space #806

Pembroke Pines, FL 33026

Open time: 11am

Aventura Mall

19575 Biscayne Blvd STE 1641

Miami, FL 33180

Open time: 10am

Palm Springs Mile

1001 W 49th St STE 3

Hialeah, FL 33012

Open time: 10am

Dolphin Mall

11401 Nw 12th St STE 122

Miami, FL 33172

Open time: 10am

Miller Square

13744 Sw 56th St

Miami, FL 33175

Open time: 10am

Update: My followers reported to me that they don’t have any stock here, despite GameStop’s official list still suggesting they do.

London Square

12305 Sw 137th Ave Suite 308

Miami, FL 33186

Open time: 10am

South Dade Shopping Center

18479 S Dixie Hwy

Cutler Bay, FL 33157

Open time: 10am

Southland

20505 S Dixie Hwy STE 1779

Miami, FL 33189

Open time: 10am

Homestead Towne Square

927 N Homestead Blvd

Homestead, FL 33030

Open time: 10am

Dixie Highway Homestead

33521 S Dixie Hwy STE 3671

Homestead, FL 33034

Open time: 10am

🍑 29 Georgia GameStop PS5 restock store locations

Lenox Square Mall

3393 Peachtree Rd Ne STE 2027

Atlanta, GA 30326

Open time: 10am

Cumberland Mall

1309 Cumberland Mall Se CUMBERLAND MALL

Atlanta, GA 30339

Open time: 11am

Perimeter Mall

4400 Ashford Dunwoody Rd Ne STE 1690

Atlanta, GA 30346

Open time: 11am

Camp Creek

3662 Marketplace Blvd STE 710

Atlanta, GA 30344

Open time: 10am

Augusta Mall

3450 Wrightsboro Rd Ste 2209

Augusta, GA 30909

Open time: 11am

Augusta Exchange

234 Robert C Daniel Jr Pkwy STE 36

Augusta, GA 30909

Open time: 10am

Gwinnett Shopping Center

2615 Pleasant Hill Rd STE 200

Duluth, GA 30096

Open time: 10am

Lakeshore Station

350 Shallowford Rd Ste A

Gainesville, GA 30504

Open time: 10am

Discover Mills

5900 Sugarloaf Parkway SPACE 167

Lawrenceville, GA 30043

Open time: 10am

Southlake Pavilion

1845 Mt. Zion Road

Morrow, GA 30260

Open time: 10am

Henry Town Center

1806 Jonesboro Rd SPA 645

Mcdonough, GA 30253

Open time: 10am

Conyers Plaza

1360 Dogwood Drive Suite 107

Conyers, GA 30013

Open time: 10am

Ashley Park

344 Newnan Crossing Bypass Ste A

Newnan, GA 30265

Open time: 10am

Griffin Crossroads

1589 N Expressway BLDG A

Griffin, GA 30223

Open time: 10am

Atlanta Hwy Athens

3061 Atlanta Hwy STE C

Athens, GA 30606

Open time: 10am

Shops at River Cross

5080 Riverside Dr Ste 300

Macon, GA 31210

Open time: 11am

Warner Robins Place

2724 Watson Blvd STE K

Warner Robins, GA 31093

Open time: 10am

Columbus Park

5555 Whittlesey Blvd Ste 2510

Columbus, GA 31909

Open time: 10am

Peachtree Mall

3131 Manchester Expy STE 34B

Columbus, GA 31909

Open time: 10am

Fort Benning

9220 Marne Rd Suite D0001

Fort Benning, GA 31905

Open time: 9am

Valdosta Mall

1700 Norman Dr

Valdosta, GA 31601

Open time: 10am

Statesboro Mall

325 Northside Dr E #4B

Statesboro, GA 30458

Open time: 10am

Rincon South Shopping Center

410 S Columbia Ave

Rincon, GA 31326

Open time: 10am

Village on Pooler

246 Pooler Pkwy Ste F

Pooler, GA 31322

Open time: 10am

Oglethorpe Mall

7804 Abercorn St STE 271

Savannah, GA 31406

Open time: 10am

West Oglethorpe Hwy Hinesville

755 W Oglethorpe Hwy

Hinesville, GA 31313

Open time: 10am

Battlefield Parkway Shops

82 Battlefield Station Dr

Fort Oglethorpe, GA 30742

Open time: 10am

The Gateway

4010 Gateway Blvd Ste 2

Grovetown, GA 30813

Open time: 10am

Riverbend Center

1422 Turner Mccall Blvd Sw

Rome, GA 30161

Open time: 10am

🏄‍♂️ 8 Hawaii GameStop PS5 store locations

Kahala Mall

4211 Waialae Ave STE G05

Honolulu, HI 96816

Open time: 10am

Windward Mall

46-056 Kamehameha Hwy STE B-252

Kaneohe, HI 96744

Open time: 10am

Kamehameha Shopping Center

1620 N School St Ste 123

Honolulu, HI 96817

Open time: 10am

Moanalua Shopping Center

930 Valkenburgh Street Suite 206

Honolulu, HI 96818

Open time: 10am

Pearl Ridge Mall

98-1005 Moanalua Rd STE 229 Uptown

Aiea, HI 96701

Open time: 10am

Waikele Center

94-821 Lumiaina St

Waipahu, HI 96797

Open time: 8am

Kapolei Shopping Center

91-590 Farrington Hwy STE 145

Kapolei, HI 96707

Open time: 10am

Schofield Exchange

Bldg 694 Schofield Barracks

Schofield, HI 96857

Open time: 9am

🥔 1 Idaho GameStop PS5 restock store location

Ironwood Square

224 W Ironwood Dr STE B-1

Couer D Alene, ID 83814

Open time: 10am

💨 21 Illinois GameStop PS5 restock store locations

The Brickyard Shopping Center

6451 W Diversey Ave STE G9

Chicago, IL 60707

Open time: 10am

Addison Mall

2929 W Addison St

Chicago, IL 60618

Open time: 8am

Scottsdale Shopping Center

7945 S Cicero Ave

Chicago, IL 60652

Open time: 10am

Chatham Market

8300 S Holland Rd Unit B1

Chicago, IL 60620

Open time: 10am

Chicago Ridge Mall

151 Chicago Ridge Mall F-11

Chicago Ridge, IL 60415

Open time: 11am

Harlem Irving Mall

4124 North Harlem Ave

Norridge, IL 6070

Open time: 10am

Berwyn Towne Square

6631 Roosevelt Rd STE F

Berwyn, IL 60402

Open time: 10am

North Riverside Park Mall

7501 W Cermak Rd STE E16

Riverside, IL 60546

Open time: 10am

Cicero Marketplace

3017 S Cicero Ave

Cicero, IL 60804

Open time: 11am

Villa Oaks Shopping Center

152 W Roosevelt Rd

Villa Park, IL 60181

Open time: 10am

Hillside Town Center

120 S Mannheim Rd STE 100

Hillside, IL 60162

Open time: 10am

Golf Plaza Mount Prospect

1026 S Elmhurst Rd

Mount Prospect, IL 60056

Open time: 10am

Woodfield Mall

D327 Woodfield Mall

Schaumburg, IL 60173

Open time: 10am

Bloomingdale Court

326 W Army Trail Rd STE 130

Bloomingdale, IL 60108

Open time: 10am

Fox Valley Center Mall

2128 Fox Valley Ctr RM D-2

Aurora, IL 60504

Open time: 10am

Louis Joliet Mall

3340 Mall Loop Drive Suite 1024

Joliet, IL 60431

Open time: 11am

Lakeview Plaza

15864 S Lagrange Rd Suite D-1E

Orland Park, IL 60462

Open time: 10am

White Oaks Plaza

2845 S Veterans Pwky Ste B04A

Springfield, IL 62704

Open time: 10am

Prospect Commons

2517 N Prospect Ave

Champaign, IL 61822

Open time: 10am

Bradley Commons

2024 N State Route 50 SPC A5

Bourbonnais, IL 60914

Open time: 10am

Oak Street Quincy

5307 Oak St

Quincy, IL 62305

Open time: 10am

🏁 13 Indiana GameStop PS5 restock store locations

Glenbrook Square Mall

4201 Coldwater Rd STE J4

Fort Wayne, IN 46805

Open time: 11am

Elkhart Market Center

4024 Elkhart Rd STE 20-B

Goshen, IN 46526

Open time: 10am

Wilshire Plaza

5656 Grape Rd Ste 10

Mishawaka, IN 46545

Open time: 10am

Highland Grove

10345 Indianapolis Blvd

Highland, IN 46322

Open time: 10am

US Highway 6 Portage

6133 Us Highway 6

Portage, IN 46368

Open time: 10am

Valparaiso Marketplace

2710 Laporte Ave STE 110

Valparaiso, IN 46383

Open time: 8am

Tippecanoe Mall

2415 Sagamore Pkwy S Space D07

Lafayette, IN 47905

Open time: 11am

Muncie Marketplace

614 E Mcgalliard Rd Unit 5

Muncie, IN 47303

Open time: 10am

Town and Country

16763 Clover Rd

Noblesville, IN 46060

Open time: 10am

Hamilton Town Center

13904 Town Center Blvd Suite 300

Noblesville, IN 46060

Open time: 10am

Castleton Square Mall

6020 E 82nd St

Indianapolis, IN 46250

Open time: 10am

Greenwood Park

1251 Us Highway 31 N STE D/8A

Greenwood, IN 46142

Open time: 10am

Eastland Mall IN

800 N Green River Rd STE 57

Evansville, IN 47715

Open time: 10am

🌽 4 Iowa GameStop PS5 restock store locations

Southdale Des Moines

5126 Se 14th St

Des Moines, IA 50320

Open time: 10am

Jordan Creek Town Center Mall

101 Jordan Creek Pkwy STE 12360

West Des Moines, IA 50266

Open time: 10am

Elmore Avenue Shoppes

4810 Elmore Ave. Suite A

Davenport, IA 52807

Open time: 10am

Ventura Drive Ottumwa

1883 Ventura Drive

Ottumwa, IA 52501

Open time: 10am

🌪️👠 1 Kansas GameStop PS5 restock store location

Pawnee and Broadway

2570 S Broadway St STE 112

Wichita, KS 67216

Open time: 10am

🏇 13 Kentucky GameStop PS5 restock store locations

Mall in St Matthews

5000 Shelbyville Rd STE 1547

Louisville, KY 40207

Open time: 11am

Springhurst Towne

10524 Fischer Park Drive

Louisville, KY 40241

Open time: 10am

Shoppes Etown

1611 N Dixie Ave STE 100

Elizabethtown, KY 42701

Open time: 10am

Crossroads Plaza

125 E Reynolds Rd STE 140

Lexington, KY 40517

Open time: 10am

Hamburg Pavilion

2160 Sir Barton Way

Lexington, KY 40509

Open time: 10am

Carriage Gate

837 Eastern Bypass

Richmond, KY 40475

Open time: 10am

Somerset Marketplace

300 Sam Walton Dr Ste 500

Somerset, KY 42501

Open time: 10am

Childers Drive London

114 Childers Drive

London, KY 40741

Open time: 10am

Riverview Plaza

244 Cassidy Blvd STE 200

Pikeville, KY 41501

Open time: 10am

Hinkleville Rd Paducah

5134 Hinkleville Rd STE D

Paducah, KY 42001

Open time: 10am

Fort Campbell

2840 Bastogne Ave

Fort Campbell, KY 42223

Open time: 9am

Greenwood Mall

2625 Scottsville RD

Bowling Green, KY 42104

Open time: 11am

Campbell Lane

1625 Campbell Ln STE 3

Bowling Green, KY 42104

Open time: 10am

🐊 12 Lousiana GameStop PS5 restock store locations

South MacArthur Dr

2303 S Macarthur Dr STE C

Alexandria, LA 71301

Open time: 10am

River Marketplace

4409 Ambassador Caffery Pkwy STE 600

Lafayette, LA 70508

Open time: 10am

Mall Of Louisiana

6401 Bluebonnet Blvd. SPACE 240

Baton Rouge, LA 70836

Open time: 11am

Ascension Plaza

114 S Airline Hwy Ste B

Gonzales, LA 70737

Open time: 10am

Hammond Plaza

2751 W Thomas St STE H

Hammond, LA 70401

Open time: 10am

Park Place Dr Covington

70 Park Place Dr

Covington, LA 70433

Open time: 10am

Chateau Commons

819 W Esplanade Ave STE H

Kenner, LA 70065

Open time: 10am

Veterans Kenner

2705 Veterans Memorial Blvd STE B

Kenner, LA 70062

Open time: 10am

Lakeside Shopping Center

3301 Veterans Memorial Blvd STE 41

Metairie, LA 70002

Open time: 10am

Elmwood Center

5250 Jefferson Hwy Suite #1

New Orleans, LA 70123

Open time: 11am

Barataria Shopping Center

1677 Barataria Blvd.

Marrero, LA 70072

Open time: 10am

Plaza on Manhattan

1523 Manhattan Blvd Ste B2

Harvey, LA 70058

Open time: 10am

🎣 2 Maine GameStop PS5 restock store locations

Bangor Parkade

496 Stillwater Ave Bldg D

Bangor, ME 04401

Open time: 10am

Shaws Shopping Center

600 Center Street

Auburn, ME 04210

Open time: 10am

🦀 21 Maryland GameStop PS5 restock store locations

Country Club Mall

Country Club Mall 1262 Vocke RD

Cumberland, MD 21502

Open time: 10am

Hagerstown Shopping Center

17604 Garland Groh Blvd

Hagerstown, MD 21740

Open time: 10am

Frederick Crossing

7264 Guilford Drive

Frederick, MD 21704

Open time: 10am

Garrison Forest Plaza

10367 Reisterstown Rd STE 3

Owings Mills, MD 21117

Open time: 10am

Harford Mall

692 Bel Air Road

Bel Air, MD 21014

Open time: 10am

Festival at Bel Air

5 Bel Air South Pkwy Ste A-113

Bel Air, MD 21015

Open time: 10am

Putty Hill Plaza

7972 Belair Rd

Nottingham, MD 21236

Open time: 10am

Center at Golden Ring

8640 Pulaski Hwy Suite 129

Rosedale, MD 21237

Open time: 10am

Danville Square

1519 Merritt Blvd

Dundalk, MD 21222

Open time: 10am

Westview Center

5768 Baltimore National Pike

Catonsville, MD 21228

Open time: 10am

Lansdowne Station

3611 Washington Blvd STE 102

Halethorpe, MD 21227

Open time: 10am

Governors Plaza

6619 Ritchie Hwy STE 15

Glen Burnie, MD 21061

Open time: 10am

Columbia Mall 2nd Floor

10300 Little Patuxent Pkwy Ste 2315/Second Floor

Columbia, MD 21044

Open time: 11am

Arundel Mills Neighborhood 3

7000 Arundel Mills Cir STE 309

Hanover, MD 21076

Open time: 10am

Severna Park Marketplace

543 Ritchie Hwy

Severna Park, MD 21146

Open time: 10am

Wheaton Plaza Mall

11160 Veirs Mill Rd WHEATON PLAZA

Silver Spring, MD 20902

Open time: 10am

Annapolis Mall

179 Annapolis Mall

Annapolis, MD 21401

Open time: 10am

Montgomery Mall

7101 Democracy Blvd STE 1186

Bethesda, MD 20817

Open time: 10am

Prince Georges Plaza Mall

3500 East West Hwy STE 1240

Hyattsville, MD 20782

Open time: 10am

Waldorf Marketplace

3067 Waldorf Market Place

Waldorf, MD 20603

Open time: 10am

South Plaza

45245 Worth Ave

California, MD 20619

Open time: 10am

🧦 18 Massachusetts GameStop PS5 store locations

Allendale Shopping Center

5 Cheshire Rd

Pittsfield, MA 01201

Open time: 10am

Meadow Brook Center Boston

199 Plain Street Unit 6A

Lowell, MA 01852

Open time: 10am

North Shore Mall

210 Andover St Space E121 Rt 128 & Rt 114

Peabody, MA 01960

Open time: 10am



Burlington Mall

75 Middlesex Turnpike

Burlington, MA 01803

Open time: 10am

Chelsea Commons

1100 Revere Beach Pkwy

Chelsea, MA 02150

Open time: 10am

Downtown Crossing

40 Winter St

Boston, MA 02108

Open time: 10am



Natick Mall

1245 Worcester St Ste 1030

Natick, MA 01760

Open time: 11am

South Shore Plaza Mall

250 Granite St STE 1035B

Braintree, MA 02184

Open time: 10am

Pearl Plaza

117 Pearl St

Braintree, MA 02184

Open time: 10am

Shops at Blackstone Valley

70 Worcester Providence Tpke STE 516

Millbury, MA 01527

Open time: 10am

Fashion Crossing

1250 S Washington Street

North Attleboro, MA 02760

Open time: 10am

Seekonk Square

45 Commerce Way

Seekonk, MA 02771

Open time: 10am

Fall River Shopping Center

153 Mariano Bishop Blvd

Fall River, MA 02721

Open time: 10am

Dartmouth Town Center

400 State Rd STE 770

North Dartmouth, MA 02747

Open time: 10am

Holyoke At Ingleside

50 Holyoke Street

Holyoke, MA 01040

Open time: 10am

Chicopee Marketplace

649 Memorial Drive

Chicopee, MA 01020

Open time: 10am

Riverdale Shops

935 Riverdale Street

West Springfield, MA 01089

Open time: 10am

Boston Road Springfield

1063 Boston Rd

Springfield, MA 01119

Open time: 10am

🚗 20 Michigan GameStop PS5 restock store locations

Shops at Fairlane

16201 Ford Road Suite 101

Dearborn, MI 48126

Open time: 8am

Lincoln Park Retail

1867 Southfield Rd

Lincoln Park, MI 48146

Open time: 10am

Woodhaven Village

23410 Allen Rd.

Woodhaven, MI 48183

Open time: 10am

Wonderland Mall

29595 Plymouth Rd

Livonia, MI 48150

Open time: 10am

Eastbrook Commons

22461 Gratiot Ave STE B4

Eastpointe, MI 48021

Open time: 10am

Great Lakes Crossing

4594 Baldwin Rd STE 813

Auburn Hills, MI 48326

Open time: 10am

West River Center

30042 Grand River Ave

Farmington Hills, MI 48336

Open time: 10am

Oakland Plaza

326 John R Rd

Troy, MI 48083

Open time: 10am

Hoover Eleven

26601 Hoover Road

Warren, MI 48089

Open time: 10am

Brighton Town Center

8240 Movie Dr

Brighton, MI 48116

Open time: 10am

Oak Brook Square

3192 S Linden Rd Ste B112

Flint, MI 48507

Open time: 10am



24th Ave Fort Gratiot

4139 24th Ave

Fort Gratiot, MI 48059

Open time: 10am

Grand Traverse Mall

3200 S Airport Rd W STE 528

Traverse City, MI 49684

Open time: 10am

Fruitport Crossing

5350 Harvey St STE B

Muskegon, MI 49444

Open time: 10am

Greenridge Square

3150 Alpine Ave Nw STE L

Walker, MI 49544

Open time: 10am

River Town Mall

3700 Rivertown Pkwy Sw STE 2068

Grandville, MI 49418

Open time: 11am

Gaines Marketplace

1825 Marketplace Dr Se STE A-100

Caledonia, MI 49316

Open time: 10am

Riley Centre

3424 W Shore Dr STE 20

Holland, MI 49424

Open time: 10am

Maple Hill Pavilion

5300 W Main St

Kalamazoo, MI 49009

Open time: 10am

Portage Crossings

6749 S Westnedge Ave STE D

Portage, MI 49002

Open time: 10am

🏞️ 4 Minnesota GameStop PS5 restock store locations

Maplewood Square

3035 White Bear Ave N

Maplewood, MN 55109

Open time: 10am

Mall of America

60 E Broadway #N351

Bloomington, MN 55425

Open time: 10am

Riverdale Village

12613 Riverdale Blvd.

Coon Rapids, MN 55448

Open time: 10am

Division Place Center

2954 W Division St

Saint Cloud, MN 56301

Open time: 10am

🚢 6 Mississippi GameStop PS5 restock store locations

South Lake Centre

175 Goodman Rd W STE C

Southaven, MS 38671

Open time: 10am

Shoppes at Windchase

1725 Us Hwy 45 N STE 1

Columbus, MS 39705

Open time: 10am

Dogwood Festival Market

213 Dogwood Blvd

Flowood, MS 39232

Open time: 10am

Gulfport Plaza

9350 Hwy 49 STE G

Gulfport, MS 39503

Open time: 10am

The Promenade

3869 Promenade Pkwy Ste B

D'iberville, MS 39540

Open time: 10am

🍻 7 Missouri GameStop PS5 restock store locations

OFallon Walk Center

2275 Hwy K

O Fallon, MO 63368

Open time: 10am

Shops at Cross Keys

14031 New Halls Ferry Rd

Florissant, MO 63033

Open time: 10am

South County Center

134 S County Center Way

Mehlville, MO 63129

Open time: 10am

Creekwood Commons

215b NE Englewood Road

Kansas City, MO 64118

Open time: 10am

Adams Dairy Landing

1036 Ne Coronado Dr

Blue Springs, MO 64014

Open time: 10am

Fort Leonard Wood

14145 North Dakota Ave

Fort Leonard Wood, MO 65473

Open time: 9am

Springfield Shopping Center

3011 S Glenstone Ave

Springfield, MO 65804

Open time: 8am

🌌 Montana GameStop PS5 restock store locations

Rimrock Mall

300 S 24th St West STE D-7

Billings, MT 59102

Open time: 11am

Northside Center

3317 N Montana Ave

Helena, MT 59602

Open time: 10am

Southgate Mall

2901 Brooks St STE C-14

Missoula, MT 59801

Open time: 10am

🎰 12 Nevada GameStop PS5 restock store locations

Elko Junction

2525 Mountain City Highway Suite 109

Elko, NV 89801

Open time: 10am

Westland Fair

1291 S Decatur Blvd Suite 130

Las Vegas, NV 89102

Open time: 10am

Centennial Center

7950 W Tropical Pkwy STE 130

Las Vegas, NV 89149

Open time: 8am

North Mesa Plaza

1735 W Craig Rd STE 3

North Las Vegas, NV 89032

Open time: 8am

Cheyenne Common

3115 N Rainbow Blvd STE B

Las Vegas, NV 89108

Open time: 10am

Charleston Commons

83 N Nellis Blvd

Las Vegas, NV 89110

Open time: 10am

Blue Diamond Crossing

4150 Blue Diamond Road Suite 101

Las Vegas, NV 89139

Open time: 10am

Arroyo Comons

7290 Arroyo Crossing Pkwy STE 130

Las Vegas, NV 89113

Open time: 10am

Boulder Crossroads

5060 Boulder Hwy STE 105

Las Vegas, NV 89122

Open time: 10am

Whitney Ranch

619 N Stephanie St

Henderson, NV 89014

Open time: 10am

Meadowood Mall

5116 Meadowood Mall Cir

Reno, NV 89502

Open time: 10am

Sparks Crossing

171 Disc Dr STE 103

Sparks, NV 89436

Open time: 10am

🍁 6 New Hampshire GameStop PS5 store locations

Rochester Crossing

160 Washington St STE 610

Rochester, NH 03839

Open time: 10am



Monadnock Marketplace

38 Ash Brook Rd. Suite D

Keene, NH 03431

Open time: 10am



March Ave Manchester

114 March Ave

Manchester, NH 03103

Open time: 10am



Meadowbrook Crossing

124 State Route 101a Space 26

Amherst, NH 03031

Open time: 10am



Mall at Rockingham Park

99 Rockingham Park Blvd Space E-261

Salem, NH 03079

Open time: 10am

Pheasant Lane Mall 2nd Floor

310 Daniel Webster Hwy Ste 206

Nashua, NH 03060

Open time: 10am

💡 38 New Jersey GameStop PS5 store locations

Tonelle Avenue

2100 88th Street SUITE F4

North Bergen, NJ 07047

Open time: 12pm

Columbia Park Shopping Center

3103 Kennedy Boulevard

North Bergen, NJ 07047

Open time: 8am

Newport Centre

30 Mall Dr W STE 244A

Jersey City, NJ 07310

Open time: 10am

Bergen Mall

480 Bergen Town Ctr

Paramus, NJ 07652

Open time: 10am

Garden State Plaza

1 Garden State Plz STE T5

Paramus, NJ 07652

Open time: 10am

Lodi Shop Rite Shopping Center

147 Main St STE 2

Lodi, NJ 07644

Open time: 10am

Riverfront Center

388 State Rt 3 STE B5

Clifton, NJ 07014

Open time: 10am

Lyndhurst Shopping Center

417 Valley Brook Ave STE 6

Lyndhurst, NJ 07071

Open time: 10am

Harrison Ave Kearny

220 Harrison Ave Suite A2

Kearny, NJ 07032

Open time: 10am

Midland Park

85 Godwin Avenue STE 9

Midland Park, NJ 07432

Open time: 10am

Paterson Shopping Center

217 Main Street

Paterson, NJ 07505

Open time: 10am

Clifton Plaza Shopping Center

1006 Us Highway 46

Clifton, NJ 07013

Open time: 10am

Waynechester Plaza

1612 State Route 23

Wayne, NJ 07470

Open time: 10am

Willowbrook Mall NJ

1880 Willowbrook Mall

Wayne, NJ 07470

Open time: 11am

Jersey Garden Mall

Jersey Garden Mall 651 Kapkowski RD RM 1084

Elizabeth, NJ 07201

Open time: 10am

Hillside Shopping Center

1114 Liberty Ct

Hillside, NJ 07205

Open time: 10am

Union 22 Plaza

950 Springfield Rd

Union, NJ 07083

Open time: 10am

Aviation Plaza

695 W Edgar Rd

Linden, NJ 07036

Open time: 10am

Watchung Square

1515 Route 22 West SUITE 25

Watchung, NJ 07069

Open time: 10am

St. Georges Crossing

869 St Georges Ave

Woodbridge, NJ 07095

Open time: 10am

Menlo Park Mall

55 Parsonage Rd STE 2560

Edison, NJ 08837

Open time: 10am

The Promenade

752 Promenade Blvd Unit 725

Bridgewater, NJ 08807

Open time: 10am

Shoppes North Brunswick

528 Shoppes Blvd

North Brunswick, NJ 08902

Open time: 10am

Brunswick Square

755 State Route 18 SPACE 761

East Brunswick, NJ 08816

Open time: 10am

Hazlet Shopping Center

3024 Highway 35 STE A

Hazlet, NJ 07730

Open time: 10am

Freehold Raceway Mall

3710 Us Hwy 9 STE B128

Freehold, NJ 07728

Open time: 10am

Quakerbridge Mall

150 Quakerbridge Mall STE B-10

Lawrenceville, NJ 08648

Open time: 10am

Olden Plaza

1632 N Olden Avenue Ext Ste A

Ewing, NJ 08638

Open time: 10am

Hamilton Marketplace

146 Marketplace Blvd

Hamilton, NJ 08691

Open time: 10am

Ocean County Mall

1201 Hooper Avenue Space #1022

Toms River, NJ 08753

Open time: 10am

Wrangleboro Consumer Square

340 Consumer Sq

Mays Landing, NJ 08330

Open time: 10am

Cumberland Mall

3849 S Delsea Dr STE F-8

Vineland, NJ 08360

Open time: 11am

Cumberland Crossroad

2257 N 2nd St Rts 55 And 47 STE B1B

Millville, NJ 08332

Open time: 10am

Cross Keys Commons

3501 Route 42 STE 380

Turnersville, NJ 08012

Open time: 10am

Deptford Mall

1750 Deptford Center Rd STE 2087

Deptford, NJ 08096

Open time: 10am

Audubon Crossings

130 Black Horse Pike STE 314

Audubon, NJ 08106

Open time: 10am

Cherry Hill Shopping Center

500 Route 38 STE 8

Cherry Hill, NJ 08002

Open time: 10am

Millside Plaza

4004 Route 130 STE 14

Delran, NJ 08075

Open time: 10am

🎈 New Mexico PS5 restock store locations

Animas Valley Mall

4601 E Main St STE 700

Farmington, NM 87402

Open time: 10am

College Plaza

2010 Cerrillos Rd Unit 8

Santa Fe, NM 87505

Open time: 10am

Gallup Shopping Center

1734 W Maloney Ave

Gallup, NM 87301

Open time: 10am

Paseo Del Norte

9311 Coors Blvd Nw STE 01-3

Albuquerque, NM 87114

Open time: 10am

Coors and Central

111 Coors Blvd Nw Ste C5-C6

Albuquerque, NM 87121

Open time: 8am

Coronado Center

6600 Menaul Blvd Ne STE 21

Albuquerque, NM 87110

Open time: 11am

Sycamore Plaza

8030 Academy Road Ne Suite D

Albuquerque, NM 87111

Open time: 10am

Clovis Retail Center

3900 N Prince St STE A

Clovis, NM 88101

Open time: 10am

Alamogordo Shopping Center

516 1st St STE D

Alamogordo, NM 88310

Open time: 10am

Walton Blvd Las Cruces

550 Walton Blvd. Suite 100

Las Cruces, NM 88001

Open time: 10am

🗽 71 New York GameStop PS5 store locations

South Road Square

1955 South Rd

Poughkeepsie, NY 12601

Open time: 10am

Newburgh Towne Center

1433 Route 300

Newburgh, NY 12550

Open time: 10am

Poughkeepsie

2001 South Rd Space D212

Poughkeepsie, NY 12601

Open time: 11am

Cortland Town Center

3159 E Main St STE A4

Mohegan Lake, NY 10547

Open time: 11am

Palisades Center Mall

4322 Palisades Center Dr SPC H-405

West Nyack, NY 10994

Open time: 11am

Route 59 Nanuet

230 E Route 59

Nanuet, NY 10954

Open time: 10am

Crossroads Center

411 Tarrytown Road SPACE 18

White Plains, NY 10607

Open time: 10am

Boston Post Rd Port Chester

517 Boston Post Rd

Port Chester, NY 10573

Open time: 10am

Central Park Yonkers

2347 Central Park Avenue

Yonkers, NY 10710

Open time: 8am

Cross County Center

3 Xavier Dr

Yonkers, NY 10704

Open time: 10am

Pelham Manor Shopping Center

812 Pelham Parkway

Pelham, NY 10803

Open time: 10am

Jerome Avenue

3455 Jerome Ave

Bronx, NY 10467

Open time: 10am

Bay Plaza Center

2188 Bartow Ave STE 220

Bronx, NY 10475

Open time: 10am

Parkchester CBD

1449 Metropolitan Ave Ste C-5

Bronx, NY 10462

Open time: 10am

New Horizons Shopping Center

46 Horizon Plz Ste B160A

Bronx, NY 10460

Open time: 10am



Westchester Shopping Center

1030 Westchester Ave

Bronx, NY 10459

Open time: 10am

Westchester Mall

418 Westchester Ave

Bronx, NY 10455

Open time: 10am

Gateway Ctr at Bronx Terminal

660 Gateway Center Blvd

Bronx, NY 10451

Open time: 8am

Harlem at 125th

251 W 125th St STE 5

New York, NY 10027

Open time: 10am

Broadway and 33rd

1282 Broadway Broadway and 33rd

New York, NY 10001

Open time: 9am

East 14th Street New York

32 E 14th St

New York, NY 10003

Open time: 9am

Forest Promenade

1756 Forest Ave

Staten Island, NY 10303

Open time: 10am

Staten Island Mill Mall

2655 Richmond Ave Space T-109

Staten Island, NY 10314

Open time: 10am

Hylan Plaza Shopping Center

2626 Hylan Blvd. Suite E

Staten Island, NY 10306

Open time: 10am

Fulton Street and Flatbush

465 Fulton St

Brooklyn, NY 11201

Open time: 10am

Atlantic Terminal Mall

139 Flatbush Ave STE B2

Brooklyn, NY 11217

Open time: 10am

Graham Avenue

34 Graham Ave

Brooklyn, NY 11206

Open time: 10am

Knickerbocker Ave

368 Knickerbocker Ave

Brooklyn, NY 11237

Open time: 10am

Myrtle Avenue

5720 Myrtle Ave

Ridgewood, NY 11385

Open time: 10am

Clocktower Plaza

9110 Atlantic Ave

Ozone Park, NY 11416

Open time: 8am

Pitkin Avenue

1622 Pitkin Ave

Brooklyn, NY 11212

Open time: 10am

Gateway Center Brooklyn

470 Gateway Dr Unit 4

Brooklyn, NY 11239

Open time: 10am

Flatbush Shopping Center

1556 Flatbush Ave

Brooklyn, NY 11210

Open time: 10am

Georgetown Shopping Center

2155 Ralph Ave STE B

Brooklyn, NY 11234

Open time: 10am

Bensonhurst Shopping Center

6713 18th Avenue

Brooklyn, NY 11204

Open time: 11am

Bensonhurst

2141 86th St

Brooklyn, NY 11214

Open time: 10am

Tower Square Shopping Center

5106 Northern Blvd

Woodside, NY 11377

Open time: 8am

Jackson Heights

3729 82nd St

Jackson Heights, NY 11372

Open time: 10am

Junction Blvd

3710 Junction Blvd

Corona, NY 11368

Open time: 11am

Queens Center Mall

90-15 Queens Blvd STE 1105

Elmhurst, NY 11373

Open time: 10am

Fresh Meadows

6116 188th St STE 25

Fresh Meadows, NY 11365

Open time: 11am

Jamaica Ave

163-08 Jamaica Avenue

Jamaica, NY 11432

Open time: 10am

Bay Terrace Shopping

21149 26th Ave

Bayside, NY 11360

Open time: 10am

Lake Success

1542 Union Turnpike

New Hyde Park, NY 11040

Open time: 10am

Green Acres Mall 1st Floor

Green Acres Mall 1120 Green Acres Mall

Valley Stream, NY 11581

Open time: 11am

King Kullen

215 W Merrick Rd

Valley Stream, NY 11580

Open time: 10am

Roosevelt Field Mall A

630 Old Country Rd STE 1071B

Garden City, NY 11530

Open time: 10am

Broadway Mall

653 Broadway Mall

Hicksville, NY 11801

Open time: 11am

Nassau Mall

3513 Hempstead Turnpike.

Levittown, NY 11756

Open time: 10am

Sunrise Highway Center

2200 Sunrise Hwy

Merrick, NY 11566

Open time: 10am

Sunrise Bend Center

6150 Sunrise Highway

Massapequa, NY 11758

Open time: 10am

Sunset Plaza

1204 Deer Park Ave

North Babylon, NY 11703

Open time: 10am

Sunrise Highway

1675 Sunrise Hwy

Bayshore, NY 11706

Open time: 10am

Smith Haven Mall

128 Smith Haven Mall Space H 12

Lake Grove, NY 11755

Open time: 10am

Gateway Center

499 Sunrise Hwy Unit 53

Patchogue, NY 11772

Open time: 10am

Southport Shopping Center

999 Montauk Hwy

Shirley, NY 11967

Open time: 10am

Shoppes at Greenbush

307 Troy Rd Ste 200

Rensselaer, NY 12144

Open time: 10am

Crossgates Mall

1 Crossgates Mall Road SPACE C-202

Albany, NY 12203

Open time: 11am

Northway Mall

1440 Central Ave STE 11

Albany, NY 12205

Open time: 10am

Latham Circle

800 New Loudon Rd STE C5

Latham, NY 12110

Open time: 10am

Clifton Park Center

22 Clifton Country Rd STE 33

Clifton Park, NY 12065

Open time: 10am

Upper Glen Street

735 Upper Glen Street

Queensbury, NY 12804

Open time: 10am

Consumer Square

4791 Commercial Dr ROUTE 5A

New Hartford, NY 13413

Open time: 10am

Marshalls Plaza

3401 Erie Blvd E Ste 9

Dewitt, NY 13214

Open time: 10am

Carousel Center Mall

9598 Destiny Usa Drive

Syracuse, NY 13204

Open time: 10am

Auburn Plaza Shopping Center

217 Grant Ave

Auburn, NY 13021

Open time: 10am

Vestal Plaza

2540 Vestal Pkwy E STE 2

Vestal, NY 13850

Open time: 10am

Market Square

620 Jefferson Rd Ste 500

Rochester, NY 14623

Open time: 10am

Boulevard Consumer Square

1595 Niagara Falls Blvd Suite 200

Amherst, NY 14226

Open time: 10am

Walden Galleria Mall

2000 Walden Ave SPC A-201

Buffalo, NY 14225

Open time: 11am

Mckinley Place

3701 Mckinley Pkwy 1100 MCKINLEY MALL

Blasdell, NY 14219

Open time: 10am

✈️ 39 North Carolina GameStop PS5 restock store locations

Arlington Plaza

600 Greenville Blvd Se STE A

Greenville, NC 27858

Open time: 10am

Jacksonville Mall

375 Jacksonville Mall STE 305

Jacksonville, NC 28546

Open time: 10am

Western Plaza

1335 Western Blvd STE F

Jacksonville, NC 28546

Open time: 10am

Westwood Shops

2324 Forest Hills Rd W STE 3

Wilson, NC 27893

Open time: 10am

Smithfield Plaza

1285 N Brightleaf Blvd

Smithfield, NC 27577

Open time: 10am

Mayfaire Town Center

6858 Main St

Wilmington, NC 28405

Open time: 10am

Monkey Junction

5120 S College Rd

Wilmington, NC 28412

Open time: 10am

Shoppes at Westgate

1114 New Pointe Blvd Suite 30

Leland, NC 28451

Open time: 10am

Wake Pointe

11216 Capital Blvd STE 110

Wake Forest, NC 27587

Open time: 10am

Crabtree Valley

4325 Glenwood Ave

Raleigh, NC 27612

Open time: 11am

White Oak Crossing

171 Shenstone Ln

Garner, NC 27529

Open time: 10am

Rivers Edge Center Erwin

554 E Jackson Blvd

Erwin, NC 28339

Open time: 10am

Main Street Station

1045 E Broad St Ste A-1

Fuquay Varina, NC 27526

Open time: 10am

Beaver Creek Commons

1079 Beaver Creek Commons Dr STE 100

Apex, NC 27502

Open time: 10am

South Square

3415 Westgate Drive

Durham, NC 27707

Open time: 11am

Shops at Sanford

3294 Nc Highway 87 S

Sanford, NC 27332

Open time: 10am

Aberdeen Commons

11088 N Us Hwy 15 501 STE 510

Aberdeen, NC 28315

Open time: 10am

Skibo Shopping Center

1590 Skibo Rd

Fayetteville, NC 28303

Open time: 10am

Fayetteville Pavilion

2065 Skibo Rd STE 3

Fayetteville, NC 28314

Open time: 10am

Westside Village

7711 S Raeford Road #103

Fayetteville, NC 28304

Open time: 10am

Gateway Plaza

1335 Western Blvd STE F

Jacksonville, NC 28546

Open time: 10am

Jacksonville Mall

375 Jacksonville Mall STE 305

Jacksonville, NC 28546

Open time: 10am

Fayetteville Road Lumberton

5080 Fayetteville Rd

Lumberton, NC 28358

Open time: 10am

Carolina Place Mall

11025 Carolina Place Pkwy Ste D6

Pineville, NC 28134

Open time: 11am

Shoppes At University Place

8925 J M Keynes Dr STE 5

Charlotte, NC 28262

Open time: 10am

Concord Mills

8111 Concord Mills Blvd STE 215

Concord, NC 28027

Open time: 10am

Northcrest Shopping Center

9749 Northlake Centre Pkwy STE C

Charlotte, NC 28216

Open time: 10am

Franklin Square

2980 E Franklin Blvd STE 42

Gastonia, NC 28056

Open time: 8am

Gateway Plaza

2365 US Highway 70 Se

Hickory, NC 28602

Open time: 10am

University Commons

1449 University Dr STE A

Burlington, NC 27215

Open time: 10am

Centerpoint Plaza

1220 E Dixie Dr STE B

Asheboro, NC 27203

Open time: 10am

Four Seasons Town Center

311 Four Seasons Town Ctr

Greensboro, NC 27407

Open time: 11am

Wendover Place

1216 Bridford Pkwy STE A

Greensboro, NC 27407

Open time: 10am

Main Street High Point

2640 S Main St STE 105

High Point, NC 27263

Open time: 10am

Southside Square

1060 S Main St STE A/B

Kernersville, NC 27284

Open time: 10am

Hanes Mall

3320 Silas Creek Pkwy Space DL 400

Winston-Salem, NC 27103

Open time: 10am

Hanes Point

1036 Hanes Mall Blvd

Winston-Salem, NC 27103

Open time: 10am

Lowes Blvd Lexington

220 Lowes Blvd

Lexington, NC 27292

Open time: 10am

Innes Street Market

215 Faith Road

Salisbury, NC 28146

Open time: 10am

🥶 1 North Dakota GameStop PS5 restock store location

Williston Retail

4101 2nd Avenue West Suite 102

Williston, ND 58801

Open time: 10am

❤️ 31 Ohio GameStop PS5 restock store locations

Eastwood Mall

5555 Youngstown Warren Rd STE 295

Niles, OH 44446

Open time: 10am

Weston Center

5515 Mahoning Ave

Youngstown, OH 44515

Open time: 10am

Great Lakes Mall

7850 Mentor Ave STE 150

Mentor, OH 44060

Open time: 11am

Wiloughby Commons

36181 Euclid Ave

Willoughby, OH 44094

Open time: 10am

Steelyard Commons

3435 Steelyard Dr

Cleveland, OH 44109

Open time: 10am

Parmatown Plaza

6652 Ridge Rd

Parma, OH 44129

Open time: 10am

Great Northern Plaza

5102 Great Northern Plz S

North Olmsted, OH 44070

Open time: 10am

Arlington Ridge

790 Arlington Rdg STE 213

Akron, OH 44312

Open time: 10am

Wayne Town Plaza

3983 Burbank Rd

Wooster, OH 44691

Open time: 10am

Ontario Retail Center

2150 Walker Lake Rd

Mansfield, OH 44903

Open time: 10am

Blue Bell Dr New Philadelphia

400 Blue Bell Dr

New Philadelphia, OH 44663

Open time: 10am

Eastland Towne Center

1580 Marion Mount Gilead Rd

Marion, OH 43302

Open time: 10am

Polaris Fashion Place Mall

1500 Polaris Pkwy STE 2152

Columbus, OH 43240

Open time: 11am

Easton Square Shopping Center

3858 Morse Rd

Columbus, OH 43219

Open time: 10am

Giant Eagle Plaza

1720 Hilliard Rome Rd

Hilliard, OH 43026

Open time: 10am

Taylor Square

2923 Taylor Rd Ext

Reynoldsburg, OH 43068

Open time: 10am

Parkway Centre South

1705 Stringtown Rd

Grove City, OH 43123

Open time: 10am

North Bechtel Square

2059 N Bechtel Ave STE 135

Springfield, OH 45504

Open time: 10am

Sulphur Grove

7746 Brandt Pike

Huber Heights, OH 45424

Open time: 10am

Mall at Fairfield Commons

2727 Fairfield Commons Blvd STE E273

Dayton, OH 45431

Open time: 10am

Shoppes at 725

2329 Miamisburgcenterville Rd

Dayton, OH 45459

Open time: 10am

Shops at Middletown

2920 Towne Blvd

Middletown, OH 45044

Open time: 10am

Bridgewater Falls

3417 Princeton Rd Spc B16/Ste 113

Hamilton, OH 45011

Open time: 10am

Voice of America Centre

7680 Voice Of America Ctr Dr

West Chester, OH 45069

Open time: 10am

Northgate Square

9582 Colerain Ave

Cincinnati, OH 45251

Open time: 10am

Kenwood Towne Centr

7875 Montgomery Road SPACE# L-128

Cincinnati, OH 45236

Open time: 11am

Western Hills Plaza

6180 Glenway Ave Ste 820

Cincinnati, OH 45211

Open time: 10am

Eastgate Square

4394 Eastgate Square Dr STE 1000

Cincinnati, OH 45245

Open time: 10am

Spring Meadows Place

1331 S Mccord Rd STE 5

Holland, OH 43528

Open time: 10am

Franklin Park Mall

5001 Monroe St STE N-15

Toledo, OH 43623

Open time: 11am

North Towne Commons

821 W Alexis Rd STE A110

Toledo, OH 43612

Open time: 10am

👈 Oklahoma PS5 restock store locations

Owasso Market

12401 E 96th St N

Owasso, OK 74055

Open time: 10am

Tulsa Hills Shopping Center

7386 S Olympia Ave Ste B9

Tulsa, OK 74132

Open time: 10am

Woodland Hills Mall

7021 S Memorial Dr STE 288

Tulsa, OK 74133

Open time: 10am

2419 West Kenosha St

Broken Arrow, OK 74012

Open time: 10am

River City Plaza

930 W Shawnee St

Muskogee, OK 74401

Open time: 10am

Penn Square Mall

1901 Nw Expressway STE 2046

Oklahoma City, OK 73118

Open time: 10am

Sooner Center

1640 S Sooner Rd STE A

Oklahoma City, OK 73110

Open time: 10am

Westgate Marketplace

6300 Sw 3rd St

Oklahoma City, OK 73128

Open time: 10am

South Santa Fe

7500 S Santa Fe Ave Ste 300

Oklahoma City, OK 73139

Open time: 10am

University Town Center

1361 24th Ave Nw

Norman, OK 73069

Open time: 10am

Fort Sill

1718 Macomb Rd

Fort Sill, OK 73503

Open time: 10am

Lawton Plaza

2413 Nw 67th St STE F

Lawton, OK 73505

Open time: 10am

Central Mall Lawton

200 Sw C Ave

Lawton, OK 73501

Open time: 10am

Ardmore Commons

2401 12th Ave Nw

Ardmore, OK 73401

Open time: 10am

🌲 17 Oregon GameStop PS5 restock store locations

Gateway Shopping Center

1307 Ne 102nd Ave STE L-2

Portland, OR 97220

Open time: 10am

Eastport Plaza

4328 Se 82nd Ave STE 3000

Portland, OR 97266

Open time: 10am

Clackamas Town Mall

12000 Se 82nd Ave STE 2020

Happy Valley, OR 97086

Open time: 10am

Clackamas Promenade

8954 Se Sunnyside Road

Clackamas, OR 97015

Open time: 8am

Washington Square Mall

9414 Sw Washington Sq Rd

Tigard, OR 97223

Open time: 10am

Sunset Esplanade

2351 Se Tualatin Valley Hwy

Hillsboro, OR 97123

Open time: 10am

Tanasbourne Town Center

18033 Ne Evergreen Pkwy Ste K

Hillsboro, OR 97006

Open time: 10am

Keizer Station

6385 Ulali Dr Ne STE 102

Keizer, OR 97303

Open time: 10am

Devonshire Shops

3815 Devonshire Ave. Ne Suite 115

Salem, OR 97305

Open time: 10am

Salem Center Mall

401 Center Street Ne SPACE B103

Salem, OR 97301

Open time: 10am

Heritage Mall

1895 14th Ave Se STE A123

Albany, OR 97322

Open time: 10am

Corvallis Market Center

1580 Nw 9th St Suite 104

Corvallis, OR 97330

Open time: 10am

Gateway Mall Springfield

3000 Gateway St STE 212

Springfield, OR 97477

Open time: 10am

Valley River Center

26 Valley River Ctr #26 Valley River Center

Eugene, OR 97401

Open time: 10am

Shops at Old Mill District

450 Sw Powerhouse Dr STE 403

Bend, OR 97702

Open time: 10am

Delta Center

1750 Delta Waters Rd Ste 103

Medford, OR 97504

Open time: 10am

Klamath Village

3480 Washburn Way STE F

Klamath Falls, OR 97603

Open time: 10am

🔑🪨 31 Pennsylvania GameStop PS5 store locations

Fashion District at Philadelphia

1001 Market Street Unit C065

Philadelphia, PA 19107

Open time: 10am

Park West Towncenter

1575 N 52nd St STE 707

Philadelphia, PA 19131

Open time: 10am

Aramingo Super Center

2539 Castor Ave STE D

Philadelphia, PA 19134

Open time: 10am

Port Richmond

2427 Aramingo Ave Suite 8

Philadelphia, PA 19125

Open time: 10am

Abbington Town Square

1495 Old York Rd STE 4

Abington, PA 19001

Open time: 10am

Willow Grove Park Mall

2500 W Moreland Rd RM 2069

Willow Grove, PA 19090

Open time: 10am

Oxford Valley Mall

2300 E Lincoln Hwy Ste P5

Langhorne, PA 19047

Open time: 10am

King Of Prussia Plaza 1st Floor

359 Mall Blvd STE W3-W4

King Of Prussia, PA 19406

Open time: 10am

Airport Center

923 Airport Center Dr

Allentown, PA 18109

Open time: 10am

Lehigh Valley Mall

242 Lehigh Valley Mall

Whitehall, PA 18052

Open time: 10am

Northampton Crossings

3782 Easton Nazareth Hwy

Easton, PA 18045

Open time: 10am

Berkshire Square Shops

1141 Berkshire Blvd

Reading, PA 19610

Open time: 10am

Berkshire Mall

1665 State Hill Rd STE A6

Wyomissing, PA 19610

Open time: 10am

Dickson City Commons

1114 Commerce Blvd

Dickson City, PA 18519

Open time: 10am

Viewmont Mall

40 Viewmont Mall RM 852

Scranton, PA 18508

Open time: 10am

Wilkes Barre Township Market Place

2258 Wilkes Barre Township M/p Suite 4A

Wilkes Barre, PA 18702

Open time: 10am

Hawthorne Center

2040 Fruitville Pike

Lancaster, PA 17601

Open time: 10am

Park City Center Mall

127 Park City Ctr

Lancaster, PA 17601

Open time: 10am

Paxton Town Center

5125 Jonestown Rd STE 5-C

Harrisburg, PA 17112

Open time: 10am

High Pointe Commons

4640 High Pointe Blvd. Suite 20

Harrisburg, PA 17111

Open time: 10am

Silver Springs Commons

6520 Carlisle Pike STE 345

Mechanicsburg, PA 17050

Open time: 10am

Capital City Mall

3547 Capital City Mall SPACE 642

Camp Hill, PA 17011

Open time: 10am

York Marketplace

2529 E Market St

York, PA 17402

Open time: 8am

West Manchester Mall

820 Town Center Drive

York, PA 17408

Open time: 8am

Hanover Crossing

415 Eisenhower Dr Shop 21

Hanover, PA 17331

Open time: 10am

Logan Town Centre

190 Falon Ln Ste 190

Altoona, PA 16602

Open time: 10am

Richland Town Center

113 Town Centre Dr

Johnstown, PA 15904

Open time: 10am

Westmoreland Mall

5256 State Route 30 SPC 247

Greensburg, PA 15601

Open time: 11am

North Hills Village Mall

4801 Mcknight Rd Ste 107

Pittsburgh, PA 15237

Open time: 10am

Trinity Point Center

48 Trinity Point Dr STE 4

Washington, PA 15301

Open time: 10am

Millcreek Mall

505 Millcreek Mall

Erie, PA 16565

Open time: 10am

🤪 4 Rhode Island GameStop PS5 stores

Walnut Hill

1500 Diamond Hill Rd STE 8

Woonsocket, RI 02895

Open time: 10am

Providence Place Mall

45 Providence Pl STE A305

Providence, RI 02903

Open time: 11am

Cranston Parkade

286 Garfield Ave

Cranston, RI 02920

Open time: 10am

Chapel View

1000 Chapel View Blvd STE 112

Cranston, RI 02920

Open time: 10am

🌴 13 South Carolina GameStop PS5 restock store locations

Coastal Grand

2000 Coastal Grand Cir SPC 125

Myrtle Beach, SC 29577

Open time: 10am

Village at Sandhill

461 Town Center Place STE 2

Columbia, SC 29229

Open time: 10am

Sumter Crossing

1271 Broad St

Sumter, SC 29150

Open time: 10am

North Rivers Town Center

7250 Rivers Ave STE 3

North Charleston, SC 29406

Open time: 10am

Northwoods Mall

2150 Northwoods Blvd UNIT B22

Charleston, SC 29406

Open time: 10am

Shops at Westcott Plantation

9730 Dorchester Rd STE 105

North Charleston, SC 29420

Open time: 10am

Goose Creek

607 Saint James Ave STE G

Goose Creek, SC 29445

Open time: 10am

Azalea Square

436 Azalea Square Blvd STE A

Summerville, SC 29483

Open time: 10am

Dorman Center

131 Dorman Centre Dr STE C

Spartanburg, SC 29301

Open time: 10am

Northtowne Shopping Center

3810 Liberty Hwy STE 2

Anderson, SC 29621

Open time: 10am

Fairview Commons

404 Harrison Bridge Rd Ste 102

Simpsonville, SC 29680

Open time: 10am

Easley Town Center

128 Rolling Hills Cir STE D

Easley, SC 29640

Open time: 10am

Haywood Mall

700 Haywood Rd STE 146

Greenville, SC 29607

Open time: 10am

🗿 2 South Dakota GameStop PS5 restock store locations

Rushmore Mall

2200 North Maple

Rapid City, SD 57701

Open time: 10am

Rushmore Crossing

1612 Eglin St Ste 600

Rapid City, SD 57701

Open time: 10am

🎸 22 Tennesse GameStop PS5 restock store locations

Mall At Johnson City

2011 N Roan ST

Johnson City, TN 37601

Open time: 11am

River Edge Plaza

699 Parkway Suite C

Sevierville, TN 37862

Open time: 10am

West Towne Mall

7600 Kingston Pike STE 1448

Knoxville, TN 37919

Open time: 10am

Northwest Crossing

6731 Clinton Highway Suite A104

Knoxville, TN 37912

Open time: 8am

Jackson Plaza

377 W Jackson St STE G19

Cookeville, TN 38501

Open time: 10am

Cleveland Town Center

4496 Frontage Rd Nw

Cleveland, TN 37312

Open time: 10am

Towne Center North

5591 Hwy 153 Ste 100

Hixson, TN 37343

Open time: 10am

Hamilton Place

2100 Hamilton Place Blvd STE 111

Chattanooga, TN 37421

Open time: 10am

Cedars Square

617 S Cumberland St

Lebanon, TN 37087

Open time: 10am

Marketplace Corner

1970 Old Fort Pkwy STE 3

Murfreesboro, TN 37129

Open time: 10am

Colonial Town Center

801 Industrial Blvd Suite 120

Smyrna, TN 37167

Open time: 10am

Glenbrook Center

1020 Glenbrook Way

Hendersonville, TN 37075

Open time: 10am

Village at the River

2086 Gallatin Pike N

Madison, TN 37115

Open time: 10am

Opry Mills

467 Opry Mills Dr

Nashville, TN 37214

Open time: 10am

Cool Springs Mall

1800 Galleria Blvd STE 2090

Franklin, TN 37067

Open time: 11am

Spring Hill Crossing

1013 Crossings Blvd

Spring Hill, TN 37174

Open time: 10am

Shoppes at Brookmeade

2150 Brookmeade Dr STE 100

Columbia, TN 38401

Open time: 10am

Hallcrest Plaza

411 Hwy 46 South

Dickson, TN 37055

Open time: 10am

Governors Square Clarksville

2801 Wilma Rudolph Blvd STE 525

Clarksville, TN 37040

Open time: 10am

Shoppes at Columns

1137 Vann Dr STE 103

Jackson, TN 38305

Open time: 10am

Wolfchase

2760 N Germantown Pkwy STE 222 SPC 2260

Memphis, TN 38133

Open time: 10am

Bartlett Town Center

5985 Stage Rd Ste 30

Bartlett, TN 38134

Open time: 10am

🤠 91 Texas GameStop PS5 restock store locations

Amarillo Plaza

7401 Sw 45th Ave Space 1

Amarillo, TX 79119

Open time: 10am

KB Plaza

5722 W Amarillo Blvd

Amarillo, TX 79106

Open time: 11am

Lubbock Plaza

417 Frankford Ave STE 400

Lubbock, TX 79416

Open time: 10am

South Plains Mall

6002 Slide Rd STE D8

Lubbock, TX 79414

Open time: 10am

University Ave

8215 University Ave STE 135

Lubbock, TX 79423

Open time: 10am

82nd St Lubboc

6301 82nd St Suite 1201

Lubbock, TX 79424

Open time: 10am

Quail Creek Shopping Center

3201 Lawrence Rd Suite 550

Wichita Falls, TX 76308

Open time: 10am

US Highway 75 Sherman

4018 N Us Highway 75 STE D

Sherman, TX 75090

Open time: 10am

Winwood Town Center

3891 E 42nd St

Odessa, TX 79762

Open time: 10am

Midland Park Mall

4511 N Midkiff Dr STE F-8

Midland, TX 79705

Open time: 10am

Shops at Abilene

4241 Southwest Dr

Abilene, TX 79606

Open time: 10am

University Dr Denton

2710 W University Dr STE 1020

Denton, TX 76201

Open time: 10am

Stonebriar Centre

2601 Preston Rd STE 1028

Frisco, TX 75034

Open time: 11am

Preston Road Plano

2201 Preston Rd Ste E C/O Barnes & Noble

Plano, TX 75093

Open time: 10am

Firewheel Town Center

355 Coneflower Dr

Garland, TX 75040

Open time: 10am

Steiger Crossing

2791 Ridge Rd

Rockwall, TX 75032

Open time: 10am

Grapevine Mills Mall

3000 Grapevine Mills Pkwy SUITE 501

Grapevine, TX 76051

Open time: 10am

Shops of Southlake

1251 E Southlake Blvd SPC 351

Southlake, TX 76092

Open time: 10am

North Beach and Tarran

8533 N Beach St

Keller, TX 76244

Open time: 10am

Lake Worth Center

6306 Lake Worth Blvd.

Lake Worth, TX 76135

Open time: 10am

Shops at North East Mall

1420 W Pipeline Rd

Hurst, TX 76053

Open time: 10am

Collins Shopping Center

1081 N Collins St

Arlington, TX 76011

Open time: 10am

Grande Center Irving

2664 N Belt Line Rd

Irving, TX 75062

Open time: 10am

High Park

2540 E Arkansas Ln Ste 106

Arlington, TX 76014

Open time: 10am

The Parks at Arlington Mall

3811 S Cooper St Ste 2400

Arlington, TX 76015

Open time: 11am

Arbrook Oaks Shop

3810 S Cooper St STE 110

Arlington, TX 76015

Open time: 10am

Mansfield Crossing

1301 E Debbie Ln STE 101

Mansfield, TX 76063

Open time: 10am

Gateway Station

1169 N Burleson Blvd STE 101

Burleson, TX 76028

Open time: 10am

Hulen Mall

4800 S Hulen St STE 2715

Fort Worth, TX 76132

Open time: 10am

South Hulen Street

5900 South Hulen

Fort Worth, TX 76132

Open time: 10am

Shops of Cleburne

1608 W Henderson St STE C

Cleburne, TX 76033

Open time: 10am

Pinnacle Park Shopping Center

1515 N Cockrell Hill Rd STE 101

Dallas, TX 75211

Open time: 10am

Wynnewood Village

1073 Wynnewood Village Shp Ctr

Dallas, TX 75224

Open time: 10am

Buckner Marketplace

2943 S Buckner Blvd STE 205

Dallas, TX 75227

Open time: 10am

Uptown Village Mall

305 W Fm 1382 Suite 615

Cedar Hill, TX 75104

Open time: 10am

Lancaster Corners

404 N Interstate 35 E STE 134

Lancaster, TX 75146

Open time: 10am

Town East Mall

2050 Town East Mall

Mesquite, TX 75150

Open time: 11am

Waxahachie Retail Center

1035 N Highway 77 STE 800

Waxahachie, TX 75165

Open time: 10am

Broadway Square Mall

4601 S Broadway Ave

Tyler, TX 75703

Open time: 10am

Fort Hood

Bldg 4250 Clear Creek Rd

Fort Hood, TX 76544

Open time: 9am

Killeen Mall

2100 S W S Young Dr STE 1444

Killeen, TX 76543

Open time: 10am

Wolf Ranch Shopping Center

1013 W University Ave STE 185

Georgetown, TX 78628

Open time: 10am

Shops at Whitestone

202 Walton Way STE 172

Cedar Park, TX 78613

Open time: 10am

Lakeline Mall

11200 Lakeline Mall Dr SPACE K-06

Cedar Park, TX 78613

Open time: 10am

Greenlawn Crossing

603 Louis Henna Blvd Ste B195

Round Rock, TX 78664

Open time: 10am

Pfluger Crossing

1552 Fm 685

Pflugerville, TX 78660

open time: 10am

Austin Arboretum

10000 Research Blvd. STE 564

Austin, TX 78759

Open time: 10am

Barton Creek Square

2901 S Capitol Of Texas Hwy STE F2

Austin, TX 78746

Open time: 10am

Southpark Meadows

9300 S Ih 35 STE C700

Austin, TX 78748

Open time: 10am

Kyle Crossing

5167 Kyle Center Dr Ste A

Kyle, TX 78640

Open time: 10am

Highway 80 San Marcos

1023 Highway 80 Ste 105

San Marcos, TX 78666

Open time: 10am

New Braunfels

665 S Walnut Ave STE 105

New Braunfels, TX 78130

Open time: 8am

Tri County Shopping Center

6018 Fm Rd 3009 Suite 106

Schertz, TX 78154

Open time: 10am

Forum at Olympia Parkway

8336 Agora Pkwy STE 120

Selma, TX 78154

Open time: 10am

North Rim

17503 La Cantera Pkwy Suite 102

San Antonio, TX 78257

Open time: 10am

North Star Mall

7400 San Pedro Ave STE 234

San Antonio, TX 78216

Open time: 11am

Alamo Quarry Market

E 255 Basse Rd STE 154

San Antonio, TX 78209

Open time: 10am

Loop 410 and Rigsby

5313 Rigsby Ave STE 103

San Antonio, TX 78222

Open time: 10am

Brooks Corner

3207 Se Military Rd Ste 102

San Antonio, TX 78223

Open time: 10am

McCreless Square

3800 S New Braunfels Ave STE 102

San Antonio, TX 78223

Open time: 10am

South Park Mall

2310 Sw Military Dr STE 414

San Antonio, TX 78224

Open time: 11am

Alisons Corner

2716 Sw Military Dr STE 105

San Antonio, TX 78224

Open time: 8am

Lackland Air Force Base

2180 Reese St Bldg 1251

Lackland Afb, TX 78236

Open time: 9am

NW Loop 410 San Antonio

7635 Nw Loop 410 STE 106

San Antonio, TX 78245

Open time: 10am

Madison Market

11219 Potranco Rd STE 101

San Antonio, TX 78253

Open time: 10am

Madison Market

6511 W Loop 1604 N STE 122

San Antonio, TX 78254

Open time: 10am

Del Rio Plaza

2415 Veterans Blvd STE G

Del Rio, TX 78840

Open time: 10am

Eagle Pass Crossing

432 S Bibb Ave Ste 200

Eagle Pass, TX 78852

Open time: 10am

North Creek Plaza

7309 San Dario Ave STE 160

Laredo, TX 78045

Open time: 10am

Mall Del Norte

5300 San Dario Ave STE 570

Laredo, TX 78041

Open time: 11am

Laredo Shopping Center

4311 Clark Blvd Suite D

Laredo, TX 78043

Open time: 10am

Padre Island Dr

1805 S Padre Island Dr STE 200

Corpus Christi, TX 78416

Open time: 10am

Moore Plaza

5425 S Padre Island Dr STE 143

Corpus Christi, TX 78411

Open time: 10am

Saratoga Town Center

6418 S Staples St STE 110

Corpus Christi, TX 78413

Open time: 10am

Palmhurst Shopping Center

4416 N Conway Ave STE 100

Palmhurst, TX 78573

Open time: 10am

Edinburg Shopping Center

1626 W University Dr

Edinburg, TX 78539

Open time: 10am

Shary Plaza

808 S Shary Rd STE 1

Mission, TX 78572

Open time: 10am

LaPlaza Mall

2200 S 10th St F/19

Mcallen, TX 78503

Open time: 10am

Alamo Corners Shopping Center

1449 W Durante Ave Ste 10

Alamo, TX 78516

Open time: 10am

Valley Crossing Center

601 E Expressway 83 STE 200

Weslaco, TX 78599

Open time: 10am

Lincoln Corners

2221 W Lincoln St

Harlingen, TX 78552

Open time: 10am

Sunrise Texas

2370 N Expressway STE 1300

Brownsville, TX 78521

Open time: 10am

Boca Chica Shopping Center

2821 Boca Chica Blvd Suite 102

Brownsville, TX 78521

Open time: 10am

Alameda Town Center

9411 Alameda Ave Suite A

El Paso, TX 79907

Open time: 10am

Hueco Plaza

12244 Montana Ave Ste 700

El Paso, TX 79938

Open time: 10am

Fountains at Farah

8889 Gateway West Blvd Suite 530

El Paso, TX 79925

Open time: 10am

Cielo Vista Mall

8401 Gateway Blvd W STE J-2B

El Paso, TX 79925

Open time: 10am

Bassett Center Mall

6101 Gateway Blvd W STE 330

El Paso, TX 79925

Open time: 10am

Desert Mountain Plaza

4650 Woodrow Bean STE D1

El Paso, TX 79924

Open time: 10am

Freedom Crossing

1614 Pleasonton Ste D-109

Fort Bliss, TX 79906

Open time: 9am

Marketplace Shopping Center

6900 N Mesa St STE C

El Paso, TX 79912

Open time: 10am

🏜️ 9 Utah GameStop PS5 restock store locations

Rimrock Marketplace

335 S River Rd Ste C

Saint George, UT 84790

Open time: 10am

University Mall

575 E University Pkwy STE A-16

Orem, UT 84097

Open time: 10am

Alpine Valley Center

632 W Main St STE 104

American Fork, UT 84003

Open time: 10am

The District at South Jordan

11511 S Parkway Plaza Dr Ste 300

South Jordan, UT 84095

Open time: 10am

Jordan Landing

7612 Campus View Dr STE 120

West Jordan, UT 84084

Open time: 10am

Shops on Redwood

5500 S Redwood Rd STE 104

Taylorsville, UT 84123

Open time: 10am

Sugar House Center

2263 S Highland Dr

Salt Lake City, UT 84106

Open time: 10am

Layton Pointe

748 W Antelope Dr

Layton, UT 84041

Open time: 10am

River Village

1140 W Riverdale Rd Ste C-2

Riverdale, UT 84405

Open time: 8am

⛪ 1 Vermont GameStop PS5 store location

University Mall VT

155 Dorset St Ste H-2

South Burlington, VT 05403

Open time: 10am

🐷 24 Virginia GameStop PS5 restock store locations

Tysons Corner

7927 Tysons Corner Ctr STE F61

Mc Lean, VA 22102

Open time: 10am

Bull Run Plaza

11664 Sudley Manor Dr SPC 50 C

Manassas, VA 20109

Open time: 10am

Central Park East

1667 Carl D Silver Pkwy

Fredericksburg, VA 22401

Open time: 10am

Cosners Corner

9831 Jefferson Davis Hwy

Fredericksburg, VA 22407

Open time: 10am

Harrisonburg Crossing

243 Burgess Rd

Harrisonburg, VA 22801

Open time: 10am

Barracks Road

1114 Emmett St N Space M030

Charlottesville, VA 22903

Open time: 10am

Short Pump Village

11436 W Broad St

Glen Allen, VA 23060

Open time: 10am

Mechanicsville Turnpike

7264 Mechanicsville Turnpike STE A

Mechanicsville, VA 23111

Open time: 10am

White Oak Village

4501 S Laburnum Ave SPC 545

Richmond, VA 23231

Open time: 10am

Hancock Village

7329 Hancock Village Dr

Chesterfield, VA 23832

Open time: 10am

Shoppes at Riverfore

11946 Iron Bridge Plz STE 17

Chester, VA 23831

Open time: 10am

Dimmock Square

707 Southpark Blvd

Colonial Heights, VA 23834

Open time: 10am

Jefferson Commons

12551 Jefferson Ave. Suite 113

Newport News, VA 23602

Open time: 10am

Patrick Henry Mall

12300 Jefferson Ave SP 606

Newport News, VA 23602

Open time: 10am

Coliseum

2400 Cunningham Drive

Hampton, VA 23666

Open time: 10am

Southern Shopping Center

7525 Tidewater Drive Suite #2B

Norfolk, VA 23505

Open time: 10am

Greenbrier Market Center

1320 Greenbriar Pkwy STE 310B

Chesapeake, VA 23320

Open time: 10am

Salem Crossing

2029 Lynnhaven Pkwy STE 600

Virginia Beach, VA 23456

Open time: 10am

Lynnhaven Mall

701 Lynnhaven Parkway SPACE C-21

Virginia Beach, VA 23452

Open time: 11am

Wards Crossing

4026-e Wards Rd

Lynchburg, VA 24502

Open time: 10am

Valley View Mall

4757 Valley View Blvd Nw STE B

Roanoke, VA 24012

Open time: 10am

Spradlin Farm

120 Conston Ave

Christiansburg, VA 24073

Open time: 8am

Mountainview Plaza

818 Commonwealth Blvd

Martinsville, VA 24112

Open time: 8am

Mount Cross Plaza II

364 Lowes Dr Ste T

Danville, VA 24540

Open time: 10am

🌧️ Washington State GameStop PS5 restock store locations

Banner Center

509 N Sullivan Rd Ste F

Spokane Valley, WA 99037

Open time: 10am

NorthTown Mall

4750 N Division St STE 272

Spokane, WA 99207

Open time: 11am

Holland Retail Center

410 E Holland Ave

Spokane, WA 99218

Open time: 10am

Shadle Shopping Center

2223 W Wellesley Ave Ste B

Spokane, WA 99205

Open time: 10am

Tuscany Plaza

5210 N. Road 68 Suite J

Pasco, WA 99301

Open time: 10am

Columbia Center Mall

1321 N Columbia Center Blvd STE 479

Kennewick, WA 99336

Open time: 10am

Valley Plaza

1624 E Washington Ave

Union Gap, WA 98903

Open time: 10am

Wenatchee Center

500 Valley Mall Pkwy Ste B

East Wenatchee, WA 98802

Open time: 10am

Burlington Crossing

1894 Marketplace Dr

Burlington, WA 98233

Open time: 10am

Alderwood Mall South Wing

3000 184th St Sw STE 598

Lynnwood, WA 98037

Open time: 11am

Randall Way Silverdale

3299 Nw Randall Way

Silverdale, WA 98383

Open time: 8am

Bethel Rd SE Port Orchard

3475 Bethel Rd Se Ste 161

Port Orchard, WA 98366

Open time: 10am

Westwood Village

2600 Sw Barton St D1

Seattle, WA 98126

Open time: 10am

Andover Park Tukwila

300 Andover Park W STE 100

Tukwila, WA 98188

Open time: 10am

Covington Center

16929 Se 270th Place STE B110

Covington, WA 98042

Open time: 10am

Auburn Supermall

1118 Supermall Way BLDG B-104

Auburn, WA 98001

Open time: 10am

Tacoma Mall

4502 S Steel St STE 452

Tacoma, WA 98409

Open time: 11am

South Hill Mall

3500 S Meridian STE 315

Puyallup, WA 98373

Open time: 10am

Meridian Town Center

13414 Meridian E Ste B101

Puyallup, WA 98373

Open time: 10am

Fort Lewis

5280 Pendleton Ave Suite OC011, MS 46

Fort Lewis, WA 98433

Open time: 10am

Hawks Prairie

1380 Ne Galaxy Dr STE A

Lacey, WA 98516

Open time: 10am

Capital Mall

625 Black Lake Blvd STE 118

Olympia, WA 98502

Open time: 10am

Twin City Towncenter

1650 Nw Louisiana Ave

Chehalis, WA 98532

Open time: 10am

Triangle Mall

100 Triangle Shopping Ctr STE 145

Longview, WA 98632

Open time: 10am

Vancouver Mall

8700 Ne Vancouver Mall Dr STE 261

Vancouver, WA 98662

Open time: 11am

🌄 5 West Virginia GameStop PS5 restock store locations

Huntington Mall

Huntington Mall Rd STE 250

Barboursville, WV 25504

Open time: 10am

Shoppes at Trace Fork

44 R H L Blvd

South Charleston, WV 25309

Open time: 10am

Grand Central Mall

322 Grand Central Mall 6025

Vienna, WV 26105

Open time: 10am

University Town Center

4201 University Town Center Dr

Morgantown, WV 26501

Open time: 10am

The Commons

80 Retail Commons Pkwy STE #6

Martinsburg, WV 25403

Open time: 10am

🧀 12 Wisconsin GameStop PS5 restock store locations

Horizon Plaza

3825 E Calumet St STE 500

Appleton, WI 54915

Open time: 8am

Fox River Mall

4301 W Wisconsin Ave STE 594

Appleton, WI 54913

Open time: 10am

Bay Park Mall

613 Bay Park Sq SPC 613

Green Bay, WI 54304

Open time: 10am

Shops at Prairie Ridge

10033 77th St

Pleasant Prairie, WI 53158

Open time: 10am

Regency Point Shopping Center

2310 S Green Bay Rd Ste D

Racine, WI 53406

Open time: 10am

Greenfield Fashion

7420 W Holmes Ave

Milwaukee, WI 53220

Open time: 10am

Shoppes at Fox River

1210 W Sunset Dr STE 110

Waukesha, WI 53189

Open time: 10am

Miller Parkway Marketplace

1633 Miller Park Way

West Milwaukee, WI 53214

Open time: 10am

Mayfair Mall

2500 N Mayfair Road

Wauwatosa, WI 53226

Open time: 10am

Janesville Mall

2500 Milton Ave Space #113A

Janesville, WI 53545

Open time: 10am

East Towne Mall

54 East Towne Mall

Madison, WI 53704

Open time: 10am

Prairie Towne Center

8118 Mineral Point Road

Madison, WI 53719

Open time: 10am

How you can help me cover tech – for you

Share The Shortcut

Give a gift subscription

I want to meet you at the platform of your choice

Subscribe to my YouTube

Follow me on Twitter

Follow me on Instagram

Follow me on Facebook